Thycotic lance sa solution de nouvelle génération Identity Bridge

septembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

Thycotic annonce la disponibilité de Thycotic Identity Bridge, qui permet désormais aux entreprises de rationaliser l’authentification et l’autorisation des utilisateurs pour divers systèmes d’exploitation et plateformes à partir d’un annuaire central.

L’existence de diverses variantes d’Unix ou de Linux et d’annuaires en silo complique la gestion des identités des utilisateurs et l’attribution de privilèges cohérents par les équipes informatiques. Avec Thycotic Identity Bridge, les administrateurs informatiques peuvent faire appel à l’infrastructure Active Directory existante de l’entreprise afin de simplifier l’activation des comptes et le contrôle d’accès. En rationalisant la sécurisation des identités, les entreprises disposent d’un point de contrôle unique pour l’ensemble des utilisateurs et des groupes.

Son architecture ouverte facilite également un accès Plug & Play aux infrastructures d’annuaire existantes, y compris des combinaisons partagées et hybrides de différents annuaires centralisés. Thycotic Identity Bridge permet aux équipes informatiques de rationaliser la gestion des comptes aussi bien locaux qu’à privilèges, dans des environnements multicloud hybrides, en fonctionnant sur une seule et même instance combinée.

A l’avenir, Thycotic prendra en charge les annuaires LDAP, Azure AD, les annuaires fédérés existants et émergents, ainsi que les principales plateformes d’entreprise, telles que Red Hat Enterprise Linux, CentOS, z/OS (Linux sur mainframe) et AIX.