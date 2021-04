Thycotic et Centrify fusionnent

avril 2021 par Marc Jacob

Thycotic et Centrify, fournisseurs de solutions de gestion des accès à privilèges (PAM, Privileged Access Management), annoncent la finalisation de leur fusion annoncée précédemment en vue de former un leader de la sécurité des identités à privilèges dans le cloud. La nouvelle entité a entamé son intégration et va opérer temporairement sous le nom ThycoticCentrify.

Le PAM, qui est l’un des secteurs de la cybersécurité affichant aujourd’hui la plus forte croissance, devrait voir sa taille doubler, passant de 2,2 à 5,4 milliards de dollars d’ici à 2025 selon KuppingerCole. Les entreprises peinent à faire face à la complexité de la protection de comptes à privilèges toujours plus nombreux, créés par la migration croissante d’infrastructures et de services dans le cloud. Ce virage vers le cloud suscite davantage d’opportunités pour les auteurs de cyberattaques, et donc la nécessité accrue d’un renforcement du contrôle et de la conformité de ces types de comptes. Avec l’appui financier de TPG Capital, ThycoticCentrify réunit des compétences complémentaires en termes de produits, les meilleures technologies de leur catégorie ainsi qu’une expertise hors pair pour mieux favoriser et protéger l’entreprise hybride moderne, dans un environnement marqué par la prolifération des cyberattaques contre les identités.

La nouvelle entité proposera une des plus vastes plateformes sur le marché de la sécurité des identités à privilèges. La rapidité de déploiement de ThycoticCentrify et ses offres PAM as a Service, alliées à ses solides capacités de passerelle d’identités et son expérience approfondie des environnements très complexes, aboutissent à l’un des éventails les plus larges de solutions SaaS, permettant aux entreprises de toutes tailles de répondre aux besoins de leurs clients de manière efficace, sûre et conforme.

ThycoticCentrify prévoit de lancer au second semestre 2021 une nouvelle marque qui fera référence aux deux entreprises et communique sur la sécurité des identités.

La finalisation de la fusion intervient à un moment de forte dynamique pour ThycoticCentrify, faisant suite à l’acquisition de chacune des entreprises par TPG Capital et à leur union au premier trimestre 2021. Fort du soutien constant et des ressources de TPG Capital, ThycoticCentrify est bien positionné pour poursuivre sa croissance. En lien avec cette finalisation, les fonds Insight Partners, Thoma Bravo et Public Sector Pension Investment Board ont pris des participations minoritaires dans la société.