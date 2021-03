Thycotic Account Lifecycle Manager s’intègre avec AWS, Azure et Active Directory Federation Services (ADFS)

mars 2021 par Marc Jacob

Thycotic annonce des perfectionnements apportés à Thycotic Account Lifecycle Manager, sa solution leader du marché pour la gouvernance des comptes de service. La nouvelle version d’Account Lifecycle Manager (ALM) permet aux équipes informatiques de gérer plus facilement les comptes de service au moyen des mêmes outils et workflows qu’elles utilisent déjà, sans avoir à changer de système ou de contexte.

Les comptes à privilèges, qui servent à la connexion des applications, bases de données, comptes root et d’autres systèmes informatiques, partagent des informations sensibles et exécutent des processus critiques, souvent automatiquement. Or, la plupart de ces comptes de service ne sont pas attribués à une personne qui en est responsable et peuvent facilement être oubliés et non gérés. Même lorsque les équipes de sécurité les découvrent, elles en connaissent rarement la raison d’être et n’osent pas les désactiver. Thycotic Account Lifecycle Manager permet aux entreprises de gérer un large éventail de divers comptes de service grâce à des fonctions complètes de gouvernance, de découverte, d’activation ou de désactivation. Aucune autre solution PAM n’offre cette maîtrise totale sur l’ensemble du cycle de vie des comptes de service.

Les intégrations nouvelles ou étendues sont les suivantes :

● Des perfectionnements de l’intégration d’ALM avec Active Directory Federal Services (ADFS) améliorent la sécurité pour les permissions associées aux différents rôles et offrent aux utilisateurs un accès SSO (Single Sign-On) aux systèmes et applications dans l’ensemble de l’entreprise.

● Les clients qui utilisent AWS Secrets Manager et Azure Key Vault pour conserver leurs identifiants cloud peuvent désormais faire appel à ALM pour automatiser la gestion de ces secrets tout au long du cycle de vie des comptes à privilèges.

● Les journaux et données d’événements ALM sont mis directement en correspondance avec les solutions SIEM (Security Information & Event Management) afin d’optimiser la gestion des événements.

● Des webhooks mis à jour permettent un traitement plus efficace et un accès direct aux ressources sur site.