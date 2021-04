ThreatQuotient annonce une nouvelle levée de fonds de 22,5 millions de dollars

avril 2021 par Marc Jacob

ThreatQuotient™ a clôturé une nouvelle de levée de fonds de 22,5 millions de dollars, au moyen de fonds propres et d’emprunts. Le consortium d’investissement, qui comprend les sociétés New Enterprise Associates (NEA), Adams Street Partners, Escalate Capital, Blu Ventures, Cisco Investments et Gaingels, a été attiré par les nombreux succès enregistrés par ThreatQuotient en 2020, en particulier le nombre de commandes et la croissance du chiffre d’affaires, qui ont atteint des niveaux record. ThreatQuotient prévoit de consacrer ces fonds à l’accélération des innovations en cours de développement.

Principaux résultats de ThreatQuotient en 2020 :

● Signature de contrats avec un nombre record de nouveaux clients qui utilisent la plate-forme ThreatQ pour tout un éventail de scénarios d’utilisation, ainsi que la solution de gestion des situations de crise ThreatQ Investigations

● Signature de plusieurs contrats à sept chiffres et conclusion d’un nombre record de transactions

● Lancement fructueux d’un nouveau service hébergé de la plate-forme ThreatQ, représentant plus de 10 % des nouvelles commandes

● Première plate-forme d’opérations de sécurité centrée sur les menaces à obtenir une autorisation d’exploitation du ministère américain de la Défense

● Multiplication par deux de son empreinte mondiale en 2020, avec l’acquisition de clients dans 12 nouveaux pays, et premier fournisseur d’une plate-forme de Threat Intelligence à offrir un support local depuis l’Espagne grâce à l’implantation de l’entreprise dans la péninsule ibérique

● Obtention du brevet américain 10.902.114, « Automated Cybersecurity Threat Detection with Aggregation and Analysis », premier brevet non provisoire de l’entreprise

ThreatQuotient a été salué pour l’excellence de ses produits et sa position de chef de file du secteur par plusieurs programmes de remise de prix en 2021. L’entreprise a ainsi reçu quatre distinctions dans le cadre des Globee Cybersecurity Excellence Awards 2021 : l’or pour la catégorie Security Investigation, l’argent pour les catégories Threat Intelligence Technology et Hot Security Company of the Year et le bronze pour la catégorie Threat Hunting, Detection, Intelligence and Response. Le programme Cybersecurity Excellence Awards 2021 a également récompensé ThreatQuotient à trois reprises : l’or pour la catégorie Security Investigation et l’argent pour les catégories Threat Detection, Intelligence and Response et Best Cybersecurity Company. ThreatQuotient a par ailleurs été reconnu partenaire McAfee de l’année pour la deuxième année consécutive, et figure également dans le Partner Program Guide 2021 de CRN.

« ThreatQuotient offre aux analystes SOC, aux intervenants en cas d’incident et aux analystes des menaces une flexibilité, une visibilité et un contrôle inégalés sur les alertes et les menaces uniques de leur entreprise, qu’ils ne peuvent obtenir avec d’autres solutions d’opérations de sécurité. NEA est convaincue que la dynamique continue de ThreatQuotient conduira à une nouvelle conquête du marché. » - Peter Barris, Managing General Partner, NEA

« Depuis que nous avons investi pour la première fois dans ThreatQuotient en 2017, l’entreprise n’a cessé de démontrer au marché le besoin critique de solutions de cybersécurité pour les opérations de sécurité. Leur souci du détail lorsqu’il s’agit de répondre aux besoins des clients et leur approche innovante de la résolution des problèmes sont deux des raisons qui nous ont encouragés à accroître notre investissement dans ThreatQuotient. » – Fred Wang, Partner, Adams Street Partners

« Escalate a été impressionné par l’approche adoptée par ThreatQuotient pour répondre aux principaux défis du secteur de la cybersécurité, ainsi que par la croissance de l’entreprise à ce jour. Nous sommes heureux de rejoindre le consortium d’investisseurs dans ThreatQuotient et attendons avec impatience les prochaines innovations de l’entreprise qui aideront les équipes chargées des opérations de sécurité à prioriser, améliorer la détection et accélérer la réponse à incident. » – Chris Julich, Managing Director, Escalate Capital Partners

« Gaingels est fier de faire partie du plus grand réseau d’investisseurs visant à apporter son soutien et ses fonds aux meilleures entreprises financées par capital-risque qui adoptent et encouragent une politique ouverte à la diversité, notamment à la communauté LGBTQ+. Nous sommes déterminés à soutenir la croissance et le développement de ThreatQuotient tout en renforçant ses chances de succès grâce à l’édification d’une culture reflétant la diversité de ses équipes de direction, de ses collaborateurs et de ses clients. » – Lorenzo Thione, Managing Director, Gaingels

Adoptées par de nombreuses entreprises de premier plan à travers le monde, les solutions de ThreatQuotient sont au cœur même de leurs opérations de sécurité. Parmi les clients de ThreatQuotient figurent des grandes entreprises des classements Fortune 100/500 et des secteurs du commerce de détail, de l’hôtellerie, de la santé, des technologies, de la finance et de la défense basées aux quatre coins du monde.