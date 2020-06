ThoughtSpot renforce sa capacité d’analyse augmentée dans le cloud en exploitant Amazon Web Services

juin 2020 par Marc Jacob

ThoughtSpot annonce une nouvelle offre pour Amazon Web Service (AWS) pour aider les entreprises à avoir des insights plus rapidement grâce à l’analytique dans le cloud. ThoughtSpot Embrace for AWS permet aux utilisateurs d’effectuer des recherches et des requêtes analytiques basées sur l’intelligence artificielle (IA) directement dans Amazon Redshift, sans avoir besoin de déplacer ou de mettre en cache les données. La société a également annoncé qu’elle avait obtenu la désignation Amazon Redshift Ready, ce qui indique que sa technologie est évaluée par AWS et est prête à être utilisée.

Plus de la moitié de la clientèle de ThoughtSpot (58 %) opère aujourd’hui sur les AWS. Alors que les entreprises adoptent de plus en plus le cloud, ThoughtSpot Embrace les aide à tirer rapidement profit du cloud. Les clients d’Amazon Redshift peuvent désormais utiliser la fonctionnalité de recherche de ThoughtSpot pour poser des questions et obtenir facilement des réponses à forte valeur ajoutée basées sur les données en quelques secondes. ThoughtSpot Embrace for AWS offre aux entreprises plus de liberté et de flexibilité en éliminant le besoin de déplacer les données entre les sources du cloud afin que les entreprises puissent bénéficier plus immédiatement d’une prise de décision basée sur les données. ThoughtSpot Embrace permet aux entreprises d’intégrer directement à leurs données des analyses pertinentes basées sur l’intelligence artificielle. Malgré l’investissement dans la collecte et le stockage des données, de nombreuses entreprises ont, dans le climat actuel, un besoin pressant de pouvoir exploiter les énormes quantités de données qu’elles ont collectées afin de transformer numériquement leurs activités et d’améliorer l’efficacité de leurs opérations. Il devient essentiel de faciliter l’accès de ces données à un plus grand nombre de collaborateurs afin qu’ils puissent prendre, en temps réel, des décisions en s’appuyant sur une granularité de détails contextualisés.

Dans le cadre du programme AWS Service Ready, ThoughtSpot a également obtenu la désignation Amazon Redshift Ready. Ce label a été établi pour aider les clients à identifier les produits intégrés aux services AWS pour leur permettre de passer moins de temps à évaluer de nouveaux outils. Cette désignation reconnaît l’intégration réussie de ThoughtSpot Embrace for AWS avec Amazon Redshift et le fait qu’il s’agit d’une solution clé en main qui aide les clients d’AWS à évaluer et à utiliser leur technologie de manière productive, à l’échelle et à différents niveaux de complexité.

ThoughtSpot Embrace for AWS est désormais disponible dans le monde entier.