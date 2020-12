ThoughtSpot lance ThoughtSpot One

décembre 2020 par Marc Jacob

ThougtSpot annonce ThoughtSpot One, un nouveau produit cloud conçu pour changer radicalement la façon dont les entreprises consomment, partagent et utilisent les données avec la même facilité d’utilisation que sur des applications grand public.

ThoughtSpot Cloud, la seule plateforme SaaS de recherche basée sur l’IA. ThoughtSpot One va ainsi au-delà de l’utilisation de la recherche pour créer des vues de données. La solution permet désormais aux utilisateurs de répondre à leurs questions en à partir du contenu analytique existant créé par d’autres personnes dans l’entreprise, exploitant ainsi l’intelligence collective de l’ensemble de l’organisation. Les résultats de la recherche sont adaptés aux utilisateurs individuels et s’appuient sur les nouvelles capacités des graphes sociaux. Ceux-ci permettent de créer une base de connaissances à partir des réponses et un effet de réseau pour délivrer des informations basées sur les données et alimentées par les utilisateurs.

L’effet de réseau ainsi créé est puissant. Plus il y a d’utilisateurs qui font des recherches sur les données, plus il y a d’idées qui sont créées ; plus il y a d’idées qui sont produites, plus les autres membres de l’organisation peuvent faire des recherches et s’engager avec ces idées. Cet engagement rend le ThoughtSpot One de plus en plus intelligent, lui permettant d’apporter des réponses toujours plus pertinentes et percutantes aux consommateurs occasionnels de données.

ThoughtSpot One intègre également d’autres fonctionnalités phares dont : Recherche et réponses : Les utilisateurs peuvent effectuer des recherches dans l’ensemble du contenu existant créé par les utilisateurs de leur organisation en langage naturel, en tirant parti des connaissances de l’ensemble de leur entreprise.

Onboarding personnalisé : Les nouveaux utilisateurs, qu’il s’agisse de simples consommateurs de données ou d’analystes, bénéficient d’une prise en main personnalisée qui les forme directement à la plateforme, ce qui réduit la nécessité d’une formation supplémentaire en analyse et les aide à réaliser de la valeur plus rapidement que jamais.

Nouvelle page d’accueil et tendances : ThoughtSpot One intègre une page d’accueil entièrement repensée, comprenant un nouveau fil de tendances qui permet à chaque utilisateur de découvrir des informations basées sur d’autres réponses, des graphiques et des tableaux d’affichage qui gagnent en viralité avec des utilisations similaires ainsi que des algorithmes de pertinence au niveau de l’organisation, de la même manière que Twitter présente des sujets de tendances.

SpotIQ et monitoring automatisé : Les utilisateurs peuvent sélectionner des indicateurs clés de performance (KPI) spécifiques à surveiller permettant de suivre les évolutions et les changements pertinents.

ThoughtSpot Modeling Language (TML) : TML est un nouveau langage de modélisation, basé sur YAML, qui permet aux analystes de définir et de gérer facilement leur modèle de données commerciales. Il permet des flux de travail modernes de gestion des métadonnées pour le cloud comme la création, le versionnage, le partage et la réutilisation de modèles analytiques dans différents environnements.

SpotApp Templates : Grâce au TML, les ingénieurs, architectes et analystes peuvent créer des modèles d’application appelés SpotApps, se connecter facilement à de nouveaux ensembles de données et applications, les déplacer entre les environnements de données pour accélérer le développement jusqu’à la production et, enfin, déployer plus rapidement des cas d’utilisation supplémentaires.

ThoughtSpot One est dès à présent disponible pour tous les clients de ThoughtSpot Cloud.