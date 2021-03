Thierry Portevin est nommé directeur mondial Risk Consulting chez Allianz Global Corporate & Specialty

mars 2021 par Marc Jacob

Avec plus de 280 collaborateurs répartis dans 24 bureaux à travers le monde, les ingénieurs des risques et les experts techniques d’ARC proposent une vaste gamme de services de conseil en gestion des risques pour aider les entreprises de tous les secteurs d’activité à gérer, à prévenir et à réduire leurs risques. Par des enquêtes sur les sites industriels, des études sur pièces ou encore l’évaluation des risques, ils appuient la souscription des risques industriels dans les dix lignes d’activité d’AGCS, et ils orientent les entreprises vers des mesures pour limiter leurs pertes.

Avant d’être nommé directeur mondial de l’assurance dommages en 2016, Thierry Portevin a été directeyr mondial des risques techniques chez AGCS, de mai 2012 à août 2016. Il a commencé sa carrière en tant que chef de projet en risques techniques et construction pour plusieurs organisations, dont l’Ifremer et Jacobs. Il a rejoint Allianz France en 2000, en tant que directeur de la souscription des risques techniques France, puis occupé cette fonction au sein d’AGCS à partir de 2007. Thierry Portevin est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’École Centrale de Marseille, spécialité Ingénierie marine et offshore, et d’un certificat en gestion d’entreprise de l’ESSEC Business School de Paris.

L’équipe ARC d’AGCS est composée d’ingénieurs de diverses disciplines techniques et scientifiques : capitaines de la marine marchande, ingénieurs en mécanique spécialisés dans les énergies traditionnelles et renouvelables, experts en sécurité informatique, pharmaciens, spécialistes du fret et de la logistique. L’équipe offre une gamme diversifiée de services de conseil en gestion des risques pour tous les secteurs et risques industriels : les catastrophes naturelles, la protection contre l’incendie ou l’élément humain, mais aussi l’analyse approfondie des opérations industrielles, les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et les expositions financières. Par l’intermédiaire de l’Allianz Center for Technology, ARC réalise également des enquêtes techniques afin de déterminer la cause de sinistres industriels complexes.