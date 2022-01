Thésée Datacenter utilise un jumeau numérique pour son exploitation

janvier 2022 par Marc Jacob

Thésée DataCenter annonce qu’il utile dans le premier-né de son campus de 6 datacenters de 1000m2 et 3 MW chacun un jumeau numérique. S’inscrivant parfaitement dans l’optique de souveraineté technologique française et dans une démarche éco-responsable, ce nouveau datacenter est la garantie de respect du RGPD et surtout l’assurance que les sociétés françaises hébergées à Aubergenville ne tomberont pas sous la tutelle du Cloud ou du Patriot Act. En outre, ce datacenter innove en matière d’économie d’énergie pour proposer des consommations inférieures de 20% aux consommations habituelles de ce type de centres de données.

Le Jumeau numérique de la conception à l’exploitation

Alors que la construction de la seconde tranche va commencer, les clients de Thésée ont d’ores et déjà pris possession de leurs espaces en bénéficiant d’un accès novateur à leurs actifs numériques. Le concept du jumeau numérique est assez simple : une représentation virtuelle en 3D de l’installation, basée sur la physique, englobant les équipements informatiques, les baies et l’infrastructure d’alimentation électrique et de refroidissement. De la conception à l’exploitation, le jumeau numérique reproduit virtuellement le comportement physique du centre de données.

« Un jumeau numérique permet aux clients finaux de gérer leur propre espace de centre de données. Il est complété par un accès à toutes les alarmes, aux mesures de performance et à la possibilité d’interagir avec une réplique virtuelle (alias jumeau numérique) de leur espace 3D. Un accès à la simulation CFD (computational fluid dynamics) permet d’évaluer les options de déploiement informatique » précise Eric Arbaretaz, co-fondateur et CTO de Thésée Data Center. « En termes d’expérience de la colocation, ce type de visibilité est tout simplement révolutionnaire ; elle est rendue possible par un système de gestion de centre de données (DCMS) intégré de bout en bout, conçu par HPE, qui associe de manière transparente les composants DCIM et DCSO (optimisation des opérations). »

La plupart des clients de Thésée cherchent à déployer des baies informatiques à haute densité (cloud ou HPC) et se préoccupent bien sûr de la capacité de leurs baies lors de l’acquisition de nouveaux serveurs. Ils savent que Thésée a été conçu pour ce type de rack à haute densité, mais ne sont pas sûrs que leurs futurs projets puissent être réalisés sans risques électriques ou climatiques. Cette incertitude peut rapidement devenir un obstacle important à la planification de projets futurs.

Heureusement, la modélisation au sein du jumeau numérique, associée aux capacités de simulation numérique des écoulements d’air, signifie que, grâce à 6SigmaRoom, la réalité virtuelle occupe une place centrale, ce qui permet d’analyser et de tester des scénarios futurs dans un environnement à risque zéro - le tout sans mettre un pied sur le site.

« La simulation permet de formuler des recommandations "scientifiques" aux clients en matière de placement des racks et des équipements, et d’expérimenter en toute confiance les différentes capacités du centre de données. »complète Eric Arbaretaz, co-fondateur et CTO de Thésée Data Center.

Hébergeur de droit et de capitaux exclusivement français, Thésée DataCenter débute depuis l’été dernier l’exploitation de la première de ses 6 tranches de datacenters en Vallée de Seine commercialise cette offre à l’attention des acteurs de l’Industrie 4.0 et des ESN de toutes tailles.

Le pari du 100% français

Au moment où la notion de souveraineté numérique revêt un enjeu de taille face aux dernières législations apparues notamment aux États-Unis, deux entrepreneurs, Eric Arbaretaz et Christophe Bouniol, ont fait le pari d’être capables de proposer des datacenters 100% de droit et de capitaux français situés en France.

Avec cet actionnariat, une production et une implantation en France, les entreprises qui hébergeront leurs serveurs dans l’un de ces 6 datacenters auront ainsi la garantie que tout sera fait conformément aux règles légales en vigueur en France - le RGPD, notamment - et surtout que leurs données ne seront absolument pas susceptibles d’être consultées ou réquisitionnées par quelque état que ce soit.

A noter que cette prouesse technologique résulte d’une collaboration étroite entre Thésée DataCenter et ses partenaires Wattdesign (qui a créé le jumeau numérique de conception et d’exploitation), Siemens (qui a apporté sa solution d’Intelligence Artificielle pour optimiser l’exploitation), ABB ( dont les équipements électriques sécurise la production IT tout en permettant la meilleure efficience énergétique), HPE ( partenaire de premier plan avec son accord d’hébergement de son offre Greenlake), Eneria (qui fournit notamment sa solution de secours électrique), SPIE ICS (qui a coordonné les multiples travaux autours des grand lots techniques du chantier) et Panduit ( qui met en œuvre une market place exclusive aux clients de Thésée DataCenter).

Tant les processus de management que d’exploitation permettent une conformité aux normes ISO 50.001 – qui valide la très haute efficacité énergétique du datacenter – et ISO 14.001 qui certifie quant à elle la gestion optimale des aspects environnementaux.