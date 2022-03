TheGreenBow se positionne sur les nouveaux enjeux de la cybersécurité

mars 2022 par Marc Jacob

Ces derniers mois, la menace cyber n’a jamais été aussi élevée pour les Opérateurs d’Importance Vitale (OIV) et les OSE (Opérateurs de Services Essentiels). La guerre en Ukraine expose particulièrement les clients stratégiques de TheGreenBow, en particulier ceux situés dans les états de l’Europe de l’Est, membres de l’OTAN.

Pour continuer à leur garantir un haut niveau de sécurité et de protection des communications, TheGreenBow concentre ses investissements sur trois principales priorités :

L’intégration d’algorithmes de cryptographie post quantique,

Le développement de fonctionnalités Zero Trust,

Et l’obtention de nouveaux visas de sécurité auprès de l’ANSSI.

L’informatique quantique constitue une nouvelle menace pour la sécurité des connexions. Par conséquent, TheGreenBow travaille sur l’intégration de méthodes de cryptographie post-quantique dans ses clients VPN afin qu’ils soient suffisamment robustes pour résister aux attaques d’un ordinateur quantique.

Deuxième priorité : le développement de fonctionnalités Zero Trust. TheGreenBow est convaincu que le chiffrement des communications a totalement sa place dans une architecture dite « Zero Trust ». Le développement de services permettant de renforcer ces architectures de sécurité est accéléré.

Enfin, TheGreenBow poursuit sa politique de certification continue de ses produits. Déjà détenteur de visas de sécurité de l’ANSSI (Certification Critères Communs EAL3+ pour un client VPN Windows* et deux clients VPN Linux**), l’objectif est d’obtenir de nouveaux visas pour des niveaux de sécurité différents et pour d’autres systèmes d’exploitation.

*Client VPN TheGreenBow Windows (version 6.52.006)

** Client VPN TheGreenBow Linux ElinOS (v6.1) version 1.5.0 et Client VPN TheGreenBow RedHat (v7) version 1.5.0