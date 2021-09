TheGreenBow s’associe à Atos et accélère sa politique de partenariat ODM

septembre 2021 par Patrick LEBRETON

Après Zyxel et Stormshield, l’éditeur français de logiciels de Cybersécurité, TheGreenBow signe, son troisième contrat de partenariat ODM (Original Design Manufacturer) de l’année avec Atos. Ce partenariat porte sur son client VPN Windows Enterprise avec pour objectif de proposer au marché une solution intégrée de confiance disposant de visa de sécurité.

Atos, le leader européen des services de sécurité et expert en matière de protection des données, intègre le client VPN Windows TheGreenBow dans ses solutions de cybersécurité pour créer Trustway IP Protect Client et conquérir le marché international. Ce produit s’adresse aux organisations européennes et internationales qui ont des projets de renforcement de leur cybersécurité, en particulier la protection des communications sensibles. Etant donnée le haut niveau de sécurité proposé, ce produit s’adresse autant aux organisations civiles qu’aux organismes de défense.

Ce partenariat permet de proposer aux clients une solution de cybersécurité intégrée, sécurisée et souveraine. Elle répond au besoin des entreprises de se conformer aux différentes réglementations pour la protection des données (RGDP) et des communications avec des environnements sensibles (LPM et Directive NIS).

TheGreenBow est un acteur de confiance recommandé par l’ANSSI dont le Client VPN propose un haut niveau de sécurité avec des garanties élevées (technologies de chiffrement à l’état de l’art) et l’interopérabilité par son adaptabilité et sa facilité à s’intégrer dans des passerelles destinées à fonctionner avec des systèmes d’information Diffusion Restreinte.