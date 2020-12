TheGreenBow rejoint la CyberTaskForce

décembre 2020 par Marc Jacob

TheGreenBow, l’éditeur français de logiciels de cybersécurité et acteur de des Clients VPN rejoint la CyberTaskForce. Structurée autour des acteurs de la cyber, cette force de travail opérationnelle pose les bases d’une véritable politique publique de la cyber pour les collectivités et les entreprises.

La CybertaskForce, c’est à la fois renforcer les liens entre les experts et les décideurs pour créer une communauté de haut niveau, mais aussi accélérer la prise de conscience des enjeux cyber.

La CyberTaskForce participe au dialogue institutionnel constructif autour de la confiance numérique aux côtés d’une cinquantaine d’acteurs : décideurs, représentants de l’État, parlementaires, chefs d’entreprises … tels que l’ANSSI, la CyberGend, la Gendarmerie Nationale … mais aussi Olvid, Seela ou YesWeHack.

« La crise sanitaire est un révélateur supplémentaire de la nécessité de développer une souveraineté numérique forte, et notamment dans la cybersécurité. En rejoignant la CyberTaskForce nous continuons notre engagement à contribuer encore plus étroitement avec les pouvoirs exécutif et législatif à l’émergence de cette souveraineté numérique européenne. » ajoute Mathieu Isaia, Directeur Général Délégué de TheGreenBow.

Soucieuse de la souveraineté numérique et attachée aux valeurs du secteur public - l’intérêt général, la continuité de service, l’égalité de traitement et la neutralité - TheGreenBow s’est d’ailleurs engagée à protéger les connexions de l’Etat avec la mise en œuvre de son dispositif Le VPN Français en septembre dernier.