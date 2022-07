TheGreenBow fait évoluer son offre “Le VPN Français“ en la réservant uniquement aux collectivités territoriales et en la rajoutant à son catalogue de produits disponibles sur sa boutique en ligne

juillet 2022 par Marc Jacob

Au printemps 2020, la crise COVID-19 a poussé les entreprises et les organisations publiques à mettre en urgence leurs collaborateurs en situation de télétravail. Les responsables de la sécurité informatique ont été obligés de trouver des solutions en quelques jours pour protéger les connexions distantes au SI. Bien souvent, ils ont dû en plus composer avec un contexte budgétaire très contraint. Face à cet immense défi, TheGreenBow, société française engagée depuis 1998 et attachée aux valeurs du secteur public et la sécurité nationale, a lancé l’offre “Le VPN Français”.

Cette offre de confiance destinée à protéger les connexions de l’Etat et à garantir la sécurité de ses données et sa souveraineté numérique, a permis de sécuriser les connexions distantes de dizaines de milliers de postes. Avec le plan France Relance qui a donné davantage de moyens au secteur public pour acquérir des solutions de cybersécurité, TheGreenBow repositionne son offre “Le VPN Français” pour la réserver uniquement aux organisations qui en ont le plus besoin : les collectivités territoriales. A compter du 1er janvier 2023, seules ces organisations seront éligibles à l’offre « Le VPN Français ».

Une étude de Cybermalvaillance parue en mai dernier relève que 65 % des collectivités de moins de 3500 habitants (ces collectivités représentent 91% des collectivités en France et concernent un français sur trois), pensent que le risque cyber est faible, voire inexistant, ou ne savent pas l’évaluer. C’est pour les aider à renforcer la protection des données, que TheGreenBow leurs dédit son offre exceptionnelle “Le VPN Français” à moins d’un euro par mois et par utilisateur. Afin de rendre plus accessible encore cette offre aux collectivités territoriales, TheGreenBow propose dans sa boutique en ligne (www.store.thegreenbow.com), sa gamme de Clients VPN au tarif “Le VPN Français”. En créant un compte sur la boutique, elles peuvent commander leurs licences et les renouveler de manière autonome.

« Depuis le lancement du VPN Français, notre initiative a été unanimement saluée par nos clients du secteur public et par des élus. Deux ans plus tard, l’heure est venue de se recentrer sur les organisations qui restent les plus fragiles. Notre rôle est de les aider à protéger leurs données, en particulier les données personnelles sur lesquelles une responsabilité juridique est engagée. » commente Mathieu Isaia, Directeur Général de TheGreenBow.