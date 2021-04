TheGreenBow : Le Client VPN Linux au cœur de l’actualité

avril 2021 par Marc Jacob

TheGreenBow annonce deux grandes nouvelles pour son Client VPN Linux. D’une part, deux nouvelles certifications CC EAL3+ de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Informations (ANSSI) pour son Client VPN Linux version 1.5 sur les plateformes ElinOS et RedHat. D’autre part, la sortie de la nouvelle version du Client VPN Linux version 2.0 pour Ubuntu, RedHat et CentOS.

Le logiciel libre Linux séduit les administrations pour des questions de coûts et de souveraineté numérique mais aussi les industriels pour construire des systèmes embarqués. Ces organisations utilisent le Client VPN TheGreenBow Linux pour répondre principalement à trois usages :

• Nomadisme : sécuriser les connexions à partir de postes de travail d’administrateurs systèmes ou de collaborateurs travaillant sur des postes Linux ;

• Défense & Sécurité : protéger les communications sensibles avec des systèmes embarqués au sein de réseaux fermés ;

• IoT (Smart Cities, Smart Industries, domotique …) : garantir la confidentialité des échanges de données avec des objets connectés, pour empêcher toute malveillance.

Les bénéfices de la nouvelle version du Client VPN Linux 2.0 sont : un haut niveau de sécurité, grâce aux derniers algorithmes de chiffrement, de hachage et d’authentification, la robustesse du code commun avec le Client VPN Windows Enterprise 6.85, la facilité de déploiement et d’intégration et la simplicité d’utilisation avec une interface utilisateur ergonomique.

« Nous sommes très fiers d’avoir obtenu de nouvelles certifications pour notre client VPN Linux. Cette nouvelle étape s’inscrit dans le cadre du processus de certification continue de nos produits et nous permet d’adresser les besoins des grands comptes, OIV/OSE et administrations civiles et gouvernementales. La certification par l’ANSSI nous parait essentielle pour répondre aux enjeux de sécurisation des communications émises par la multitude d’objets connectés qui nous entourent ». souligne Mathieu Isaia, Directeur Général de TheGreenBow.

La version certifiée est disponible sur demande sur le site web www.thegreenbow.com. Les versions 2.0 pour les distributions Ubuntu, RedHat et CentOS sont téléchargeables avec 30 jours d’essai gratuit.