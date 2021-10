Thales renforce sa collaboration avec Microsoft en intégrant des services de cybersécurité sur Azure Sentinel

octobre 2021 par Marc Jacob

Thales travaille avec les meilleurs fournisseurs en cybersécurité, tout en développant des solutions spécifiques pour augmenter ses capacités de détection et de réaction. Combinés à Azure et Microsoft 365, les outils avancés du Groupe en analyse ou en veille stratégique améliorent sensiblement l’efficacité de la détection, des investigations et des réactions.

La cybersécurité, partie prenante de l’ADN de Thales, est un pilier de la conception de systèmes critiques d’envergure pour l’avionique, les transports terrestres, le spatial, la défense et l’industrie. Fort de son expertise, Thales intervient dans les environnements IT et OT en se servant de technologies OT cloud de référence comme Microsoft 365 Defender pour l’IoT. Les utilisateurs d’Azure profiteront à la fois de la longue expertise de Thales en cybersécurité, des solutions robustes du Groupe en gestion des menaces, et des solutions de sécurité Microsoft Cloud, leaders du marché. Thales adapte ses services de sécurité gérés aux impératifs de sécurité et aux activités commerciales de chaque client. Prévoir des règles de détection spécifiques au sein d’Azure Sentinel, ou adapter les capacités d’investigation avancées tant automatisées qu’humaines en fonction des menaces propres à chaque secteur, augmente l’efficacité de la détection, sur une plateforme de cybersécurité puissante.

Rejoindre le principal écosystème de spécialistes en sécurité renforce la capacité du SOC (Security Operation Centre) de Thales à défendre des systèmes IT/OT complexes contre des attaques sophistiquées.