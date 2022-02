Thales reçoit le Visa de l’ANSSI en tant que Prestataire de Réponse aux Incidents de Cybersécurité

février 2022 par Marc Jacob

Thales a obtenu en novembre 2021 la qualification PRIS (Prestataire de réponse aux incidents de sécurité). Ce référentiel créé par l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information) atteste d’un savoir-faire et de compétences en matière de réponse aux incidents cyber et vient reconnaître l’engagement de Thales depuis 2015 sur ce sujet complexe et plus que jamais d’actualité.

La qualification PRIS donne aux entreprises l’assurance de bénéficier d’un haut niveau de compétence et d’intervention, dans le respect de la déontologie attachée à ce type de prestation telle qu’exigée par l’ANSSI. Elle est attribuée à l’issue d’une évaluation en profondeur des processus chez le prestataire PRIS, incluant un examen écrit et oral des analystes, la vérification de la réalisation correcte d’une prestation ainsi que la conformité à un référentiel d’exigences des locaux et du système d’information utilisés dans le cadre de la réponse sur incident.

Au travers de sa Force d’Intervention Rapide, Thales met ainsi en œuvre la réalisation de prestations de recherche d’indicateurs de compromission, ainsi que d‘investigations numériques sur périmètre large ou restreint, permettant d’adresser et de remédier aux incidents de sécurité. Véritable approche structurante pour toute entreprise désirant renforcer son dispositif de réponse tout en garantissant les délais d’intervention en cas de crise avérée, la Force d’Intervention Rapide de Thales est donc intégrée à un accompagnement plus global sur la gestion de crise et la résilience des systèmes d’information.