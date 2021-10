Thales lance une plateforme de collaboration sécurisée de niveau Diffusion Restreinte

octobre 2021 par Marc Jacob

Alors que la crise sanitaire et l’essor du télétravail ont mis en exergue le besoin vital de cybersécurité, Thales accompagne les entreprises et organisations dans la sécurisation de leurs données sensibles.

Pour permettre aux industriels français et étrangers d’échanger et de collaborer en toute confiance, Thales lance aujourd’hui la toute première plateforme de services de collaboration d’un niveau de sécurité « Diffusion Restreinte » (DR) proposée en « Software as a Service » (SaaS).

Au sein de ce hub de collaboration sécurisé, entités étatiques et industriels auront accès, via des communautés de confiance, à une gamme complète d’outils de collaboration comprenant messagerie instantanée, audio et visio conférence, partage d’écran (Citadel Team), gestion et partage documentaire (Cryptobox).

Afin d’éviter une crise informatique en plus d’une crise sanitaire, Thales assure une sécurité cruciale pour les entreprises et organisations en proposant une plateforme complète de services de collaboration de niveau Diffusion Restreinte, qui comprend Citadel Team et Cryptobox, faisant du leader des hautes technologies, le premier à proposer ce type de service.

La crise sanitaire a bouleversé le monde de l’informatique et les modes de travail. La Covid-19 a eu un impact inédit en termes de cybersécurité ; les hackers profitant de cette crise comme d’une nouvelle arme qu’ils utilisent massivement pour cibler les entreprises. L’explosion du télétravail a entrainé directement une plus forte demande pour des outils d’échange et de collaboration bien plus sécurisés mais aussi ergonomiques pour faciliter leur usage au quotidien.

Des grands programmes français ou européens, aux petites ou moyennes entreprises en France en passant par des entités étatiques tel que le Ministère des Armées, l’ensemble des différents acteurs, partenaires et clients collabore régulièrement autour de sujets sensibles. Afin d’interconnecter de manière sécurisée toutes les parties prenantes et de faciliter des échanges de données sensibles, ces programmes nécessitent la mise en œuvre de solutions et services ergonomiques et hautement sécurisés.

Thales, via sa société Ercom, propose ainsi une plateforme de services de collaboration permettant d’échanger et de collaborer de manière sécurisée tout en pouvant traiter des documents et informations de niveau « Diffusion Restreinte », « Diffusion Restreinte Spécial France » entre les institutions gouvernementales et les entreprises.

Grâce à une gamme de services en SaaS (« Software as a Service ») – messagerie instantanée via Citadel Team, audio et visio conférence, partage d’écran, gestion et partage documentaire via Cryptobox –, les clients du Groupe auront accès à l’ensemble de l’outil sur une seule et même plateforme à des prix accessibles et transparents.

Cette plateforme hébergeant les services de collaboration est elle-même issue du groupe Thales. TrustNest fournit le meilleur de la transformation numérique, à tout moment, n’importe où, sans compromettre la sécurité, la confiance ou la souveraineté. Pour se faire ce cloud privé est également homologué Diffusion Restreinte.

L’ensemble des services peuvent fonctionner en interconnexion avec les systèmes d’information des clients, s’ils sont agréés Diffusion Restreinte grâce à la solution Mistral également produite par le groupe dont la nouvelle version, compatible du nouveau profil de protection défini par l’ANSSI, a reçu récemment la qualification au niveau standard par l’ANSSI. Dans le cas contraire, l’entité cliente se verra proposer en complément à la plateforme l’utilisation de Cryptosmart, un terminal mobile grand public sécurisé niveau « Diffusion Restreinte » développé avec Samsung.