Thales lance TrustNest Restricted

janvier 2022 par Marc Jacob

Thales lance TrustNest Restricted, une plateforme de travail collaboratif en France à être homologuée « Diffusion Restreinte ». Elle favorise les nouveaux modes de travail hybrides (en présentiel et à distance) et collaboratifs, grâce à des applications hautement sécurisées. Le Délégué Général pour l’Armement, Joël Barre, a eu l’occasion d’assister à la Digital Factory à une démonstration de ce premier Cloud Diffusion Restreinte permettant la Visio conférence, appel voix, messagerie et partage de documents de façon sécurisée.

Des grands programmes français ou européens, aux petites ou moyennes entreprises en France en passant par des entités étatiques tel que le Ministère des Armées, l’ensemble des différents acteurs, partenaires et clients collabore régulièrement autour de sujets confidentiels. Thales a développé une plateforme de solutions et services ergonomiques et hautement sécurisés, TrustNest Restricted, afin d’interconnecter de manière sécurisée toutes les parties prenantes et de faciliter l’échange de données sensibles.

TrustNest Restricted (à traduire comme un « espace de confiance pour l’échange de données confidentielles ») est la première et unique plateforme en France homologuée de modèle Cloud privé permettant l’usage de la donnée « Diffusion Restreinte ». S’appuyant sur une coopération étroite entre l’ANSSI, le Ministère des Armées et Thales, elle est désormais homologuée pour les données « Spécial France » (diffusion restreinte à un pays) et « Diffusion Restreinte ». C’est la première plateforme en France à recevoir cette homologation.

Elle accélère le développement collaboratif de services digitaux entre partenaires favorisant ainsi l’indépendance stratégique et la souveraineté. Il s’agit du premier agrégateur pour la connectivité sécurisée entre partenaires pour la « Diffusion Restreinte ». Avec une offre à la carte, elle permet une réduction des coûts d’infrastructure.

L’ensemble des services peut fonctionner en réseaux avec tout système d’information agréé « Diffusion Restreinte » grâce à un panel de solutions dont Secure Collaboration Hub – Restricted d’Ercom (en phase d’homologation « Diffusion Restreinte ») qui permet l’audio conférence, la Visio conférence, le partage d’écran, la messagerie et le partage de documents.