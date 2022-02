Thales et Serious Factory s’associent et lancent CyberSmart, serious game immersif qui sensibilise à la cybersécurité

février 2022 par Marc Jacob

Dans un contexte où les cyberattaques se multiplient et menacent les entreprises et la sécurité de leurs systèmes d’information, c’est naturellement que le Groupe Thales s’est associé à Serious Factory pour co-concevoir un Serious Game innovant, immersif et ludique, dont l’objectif est de sensibiliser aux bonnes pratiques et améliorer les comportements en matière de cybersécurité.

Un Serious Game en libre accès et utile à tous

L’objectif de CyberSmart est simple : former l’ensemble des collaborateurs en entreprise, sans pré-requis, aux cyber menaces. Toujours en ligne avec sa mission, “Construisons ensemble un avenir de confiance”, Thales décide de diffuser en libre accès ce Serious Game co-construit avec Serious Factory, afin de sensibiliser un maximum de professionnels au travers d’un projet pédagogique innovant et unique en son genre.

Au cours de ce Serious Game, “joué” à la première personne, l’apprenant pourra apprendre à se prémunir des techniques d’ingénierie sociale et d’usurpation d’identité et monter en compétence en matière de création d’un mot de passe fort, d’identification des tentatives de phishing ou encore de repérage d’éléments potentiellement dangereux à son poste de travail.

S’inspirer du jeu vidéo pour engager et faire monter en compétence

La gamification, en particulier en formation, contribue fortement au plaisir à se former et donc, à l’engagement des apprenants et à l’ancrage mémoriel des contenus dispensés. C’est bien du monde vidéoludique qu’est inspiré ce projet pédagogique, qui se parcourt de façon volontaire et qui accroît la motivation à apprendre.

À ce titre, la conception pédagogique inspirée de jeux comme Phoenix Wright, Track Agency, Cluedo ou encore The Crew, autorise l’apprenant à se tromper et à apprendre par essai-erreur, lui permet d’aller à son rythme et le positionne en tant qu’acteur de son apprentissage à travers une approche scénarisée et immersive. À l’image d’un livre dont il serait le héros.

Virtual Training Suite, la solution logicielle au service de l’innovation pédagogique

Marc-Henri Marius, Digital Learning IT Manager du Groupe Thales et créateur du projet CyberSmart l’exprime en ces termes : “Virtual Training Suite est une solution qui permet d’avoir facilement et rapidement un résultat qualitatif, une approche pédagogique pertinente et qui valorise les messages que l’on souhaite passer.”

Après réflexion et benchmark de différentes solutions, VTS Editor a été sélectionné par Monsieur Marius pour développer CyberSmart. L’outil de création de mises en situations immersives et de Serious Games d’entraînement était tout indiqué pour donner vie à ce projet de formation numérique ambitieux. VTS Perform, la plateforme de déploiement quant à elle, facilite la diffusion massive et en toute sécurité du dispositif, à destination de milliers de personnes.

Un partenariat solide pour un Digital Learning à mission

Cela fait plusieurs années que le Groupe Thales fait confiance à Serious Factory pour l’accompagner dans la création de ses projets pédagogiques digitaux. Utilisatrice de VTS Editor depuis 2018 et comptant à présent plusieurs licences en interne, l’entreprise a notamment pris en main l’outil pour développer des thématiques de formations impactantes.

En 2019, Destination Proxima Thalesio voit le jour. Un Serious Game permettant de sensibiliser à la politique HSE du Groupe via la directive DEEE, relative aux obligations de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques dans le cadre de la loi de transition énergétique. Avec CyberSmart en 2022, le Digital Learning à impact et à mission est toujours autant d’actualité pour Thales, comme pour Serious Factory.