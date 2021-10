Thales et CS GROUP s’allient pour proposer aux Marines un système de navigation cybersécurisé et résistant au brouillage

octobre 2021 par Marc Jacob

Thales et CS GROUP allient leurs savoir-faire complémentaires au travers d’un partenariat visant à proposer un système de navigation performant, résilient et cybersécurisé. Ce système comprend une centrale inertielle TopAxyz reconnue pour ses performances dans l’environnement particulièrement exigeant de l’aviation civile avec plus de 20 millions d’heures de fonctionnement. Décliné pour l’univers naval, il a d’ores et déjà prouvé son efficacité opérationnelle dans le contexte de la navigation maritime après avoir été intégré en moins d’une journée à bord d’un navire militaire par CS GROUP.

Thales, dont l’expertise est reconnue dans la conception et la fabrication de centrales inertielles depuis plus de 40 ans, et CS GROUP, spécialiste des systèmes critiques intelligents cyberprotégés, ont signé un partenariat pour offrir un système de navigation complet au profit des bâtiments de surface des Marines.

Au coeur de ce système, la centrale inertielle de Thales TopAxyz couplée au calculateur de navigation temps réel de CS GROUP, permet une approche disruptive de la navigation maritime alliant haute performance et résilience dans un environnement de guerre électronique.

Ce système de navigation inertielle maritime compact a déjà démontré sa maturité dans un contexte opérationnel lors de sa première sortie en mer sur un bâtiment militaire.

Thales et CS GROUP allient leurs savoir-faire complémentaires au travers d’un partenariat visant à proposer un système de navigation performant, résilient et cybersécurisé. Ce système comprend une centrale inertielle TopAxyz reconnue pour ses performances dans l’environnement particulièrement exigeant de l’aviation civile avec plus de 20 millions d’heures de fonctionnement. Décliné pour l’univers naval, il a d’ores et déjà prouvé son efficacitéopérationnelle dans le contexte de la navigation maritime après avoir été intégré en moins d’une journée à bord d’un navire militaire par CS GROUP.

Le contexte opérationnel des Marines est en perpétuelle évolution et les marins doivent assurer leurs missions dans un climat de cyber agression et de guerre électronique, comportant de forts risques de brouillage et leurrage des solutions de radio navigation (GPS). L’exactitude des informations de navigation, leur distribution en temps réel et la résistance aux menaces externes sont primordiales pour assurer l’ensemble des missions d’un bâtiment.

La coopération entre Thales et CS GROUP permet de répondre à ces problématiques. Forts de la maitrise de l’ensemble des technologies clés des systèmes de navigation, les deux groupes proposent une nouvelle approche de la navigation maritime fondée sur un haut niveau de confiance et de fiabilité des informations de navigation fournies.

La centrale inertielle TopAxyz repose sur l’utilisation d’informations de navigation entièrement maitrisées, et indépendantes de l’état de la mer ou de l’emplacement du bâtiment, combinée avec des fonctions de détection des tentatives de leurrage GPS. Les données de navigation calculées par TopAxyz sont distribuées en temps réel par le calculateur NDDS (Navigation Data Distribution System) développé par CS GROUP. Ce calculateur met en oeuvre les dernières avancées technologiques en matière de cybersécurité garantissant le meilleur niveau de résilience aux agressions. Son architecture offre 3 avantages clés : une navigation plus sûre, une réduction des coûts et des risques d’intégration, la facilité d’utilisation et de maintenance simplifiée du système.

Ce système de navigation inertielle maritime compact et de haute performance a déjà démontré sa maturité dans un contexte opérationnel lors de sa première sortie en mer sur un bâtiment militaire. En outre, il ne nécessite aucune calibration au cours de son cycle de vie, optimisant ainsi le coût de possession. Le système est destiné à assurer les fonctions de pointage, de gyrocompas, de localisation et de navigation de haute précision. Associant les technologies de pointe complémentaires développées par Thales et CS GROUP, ce nouveau système de navigation maritime est produit grâce aux compétences uniques des deux groupes, mobilisées sur leurs sites de production et d’intégration respectivement situés à Châtellerault et Aix en Provence.