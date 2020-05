Thales choisit Google Cloud pour sa solution de gestion de cartes eSIM

mai 2020 par Marc Jacob

Thales déploie sur Google Cloud la première solution d’activation de cartes eSIM au monde certifiée GSMA. Elle offrira aux opérateurs télécom un appui sécurisé et très modulable les aidant à faire face au boom des abonnements mobiles pour des appareils compatibles eSIM. Les opérateurs profiteront aussi de la fiabilité de la technologie Google Cloud, neutre en carbone. L’essor des cartes eSIM est adossé à une nouvelle génération de smartphones, tablettes, objets prêts à porter et à l’apparition de nouveaux usages pour les objets connectés. Grâce à l’expertise de Thales en gestion des abonnements, sa solution permet d’activer facilement à distance un grand nombre d’appareils. Elle fournit aussi des analytics et protège les données des abonnés.