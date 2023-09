Thales annonce le lancement de CipherTrust Cloud Key Management Hold Your Own Key (HYOK) dans Oracle Cloud Infrastructure (OCI)

septembre 2023 par Marc Jacob

Thales annonce le lancement de CipherTrust Cloud Key Management Hold Your Own Key (HYOK) dans Oracle Cloud Infrastructure (OCI) pour les 45 régions d’Oracle Cloud, y compris pour Oracle EU Sovereign Cloud lancée tout récemment, et pour les autres offres de cloud distribué d’OCI. Afin de répondre à la demande des clients et à l’accélération de la croissance de la plateforme OCI, HYOK aidera les clients d’OCI à respecter plus facilement la souveraineté des données et à atteindre d’autres objectifs de conformité en chiffrant les données dans OCI avec des clés contrôlées et gérées en dehors de la plateforme cloud. Les nouvelles fonctionnalités de HYOK renforcent la prise en charge existante de Bring Your Own Key (BYOK) dans OCI.