Tessi fait évoluer son offre d’archivage électronique

septembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

Tessi Data Content est une solution d’archivage électronique à valeur probatoire certifiée NF461. Disponible jusqu’à présent en version dédiée Cloud privé, elle répond aux enjeux des grandes entreprises disposant d’un volume important de documents et de données sensibles à archiver, et dont la stratégie de transformation digitale repose sur une gouvernance centralisée des flux et des archives au sein de leur organisation.

Tessi propose désormais Tessi Data Content Standard Edition, une configuration en mode SaaS de sa solution, apportant ainsi un service clé en main et standardisé, correspondant à des volumétries d’archivage plus réduites.

Héritant des mêmes garanties de sécurité et de conformité aux réglementations en vigueur que la version « Enterprise Edition », Tessi Data Content Standard Edition dispose d’un espace de stockage dédié et isolé pour chaque client, rapidement déployable, dans le but d’archiver à valeur probatoire leurs documents et données critiques.

Tessi Data Content Standard Edition repose sur une infrastructure d’hébergement certifiée ISO 27001 et HDS, redondée sur 2 datacenters situés en France.