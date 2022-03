Tessi annonce sa recertification HDS et ISO 27001

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Le groupe Tessi, acteur leader de la transformation digitale des entreprises et du Business Process Outsourcing (BPO), voit l’excellence opérationnelle de sa division Tessi Technologies une nouvelle fois reconnue à l’occasion d’un audit mené par Bureau Veritas pour ré-évaluer ses deux certifications ISO 27001 et HDS (Hébergeur de Données de Santé à caractère personnel) sur le périmètre hébergement et infogérance.

Cette recertification, valable pour trois ans, positionne Tessi comme l’un des acteurs de confiance les plus en pointe pour accompagner les organisations sensibles et plus précisément les professionnels de santé dans l’hébergement de leurs infrastructures stratégiques et de leurs données.

Une nouvelle fois, le groupe Tessi démontre sa capacité à investir très fortement pour faire évoluer en continu ses infrastructures et ses processus afin de se positionner comme un partenaire de confiance pour l’ensemble de ses clients. Cette posture permet au Groupe d’accompagner chaque année des clients sensibles dans leurs projets de transformation digitale. C’est notamment le cas dans le secteur de la santé où le groupe est largement implanté.

« Nous sommes fiers d’annoncer nos recertifications HDS et ISO 27001 qui sont le fruit du travail de nos équipes qui œuvrent au quotidien pour concevoir, déployer et opérer des infrastructures performantes et hautement sécurisées. Nous allons poursuivre nos efforts pour élever toujours plus notre niveau de qualité et offrir à nos clients des environnements sécurisés et évolutifs qui leur permettront de déployer des projets à forte valeur ajoutée. Tessi se positionne donc comme le partenaire privilégié des professionnels pour les accompagner dans la numérisation de leurs activités » souligne Virginie Degeorgis, Directrice Générale de Tessi France.