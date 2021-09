Terranova Security lance un nouveau module d’apprentissage immersif de type « Serious Game »

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

Le module Serious Game a été conçu par l’équipe d’experts de Terranova Security, composée de CISO et de spécialistes en apprentissage pédagogique. L’exercice, les techniques de résolution de problème et le scénario global se combinent pour créer un environnement favorable à la consolidation des meilleures pratiques élémentaires en matière de cybersécurité, comme par exemple celle qui consiste à connaître les composantes requises pour un mot de passe robuste. Ce type d’expérience d’apprentissage favorise également le changement de comportement dans la durée.

Ce module s’inspire de scénarios réels qui font dorénavant partie de la vie quotidienne des collaborateurs-trices et de tous les responsables en cybersécurité au sein d’une organisation.

Ce premier module, comme ceux à venir au cours des trimestres suivants, place le joueur au centre de l’action. Ce dernier doit réussir des missions importantes afin de protéger des informations sensibles. Pour réaliser ces exercices, les utilisateurs doivent s’appuyer sur leurs connaissances des meilleures pratiques en matière de cybersécurité, acquises dans le cadre de cours et de simulations d’attaques, afin de trouver des solutions aux cybermenaces les plus courantes. Les joueurs disposent d’un temps limité pour réaliser chaque tâche.

Le premier module Serious Game de Terranova Security est disponible depuis le mois de septembre 2021. D’autres modules arriveront au cours du second semestre 2021 et en début d’année 2022.