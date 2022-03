Terranova Security lance le Cyber Hero Score

mars 2022 par Marc Jacob

Le Cyber Hero Score peut être utilisé pour mesurer les niveaux de risques des utilisateurs ou encore à l’échelle des équipes, des départements, des unités commerciales et des pays. Ces informations facilitent le travail des entreprises dans l’élaboration de campagnes de formation en sensibilisation à la cybersécurité basées sur les comportements réels des utilisateurs et leur progression dans le temps. Le Cyber Hero Score s’appuie sur de multiples facteurs, dont :

• Le rôle et la fonction d’une personne au sein de l’organisation

• Son niveau de connaissance en sensibilisation aux risques et à la sécurité

• Sa situation géographique et les réglementations en vigueur localement en matière de confidentialité et de protection des données

• L’accès à des informations sensibles

• Son niveau de proximité et/ou d’implication dans des affaires antérieures de violations de données antérieures

Les mesures de la formation en sensibilisation à la cybersécurité, telles que le taux de participation et d’achèvement des cours, les résultats des simulations de phishing et les marques de changements de comportements dans le temps, sont également prises en compte. En évaluant avec précision les niveaux de risque et de sensibilisation à la sécurité, les organisations peuvent rapidement identifier les utilisateurs à risque, les changements de comportement à prioriser pour personnaliser les campagnes de formation en fonction et ainsi réduire considérablement le facteur de risque humain.

Le Cyber Hero Score est également un atout pour toutes les entreprises, quel que soit leur modèle organisationnel, en présentiel, en télétravail ou en mode hybride. Les administrateurs de la formation doivent pouvoir identifier les utilisateurs les plus à risque d’être ciblés par une cyberattaque ainsi que leurs niveaux de connaissances et compétences pour s’en protéger. Les organisations s’appuieront sur le Cyber Hero Score pour mettre en place des campagnes basées sur les risques et qui s’adaptent aux changements de comportement en fonction du parcours unique de sensibilisation de chacun. Cette fonctionnalité sous-tend un état d’esprit axé sur la sécurité qui permet d’atténuer les risques, de renforcer la résistance aux cybermenaces et d’accroître la sensibilisation à la cybersécurité dans tous les départements, régions et fonctions.

Le Cyber Hero Score sera disponible à partir de juin 2022.