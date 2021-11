Terranova Security dévoile sa nouvelle solution de sensibilisation à la cybersécurité “Click & Launch”

novembre 2021 par Marc Jacob

Terranova Security dévoile sa solution ”Click & Launch”. Cette nouvelle offre rassemble plusieurs programmes de formation consacrés à la sensibilisation à la sécurité et à l’hameçonnage (phishing), pouvant être déployés en quelques minutes pour une mise en œuvre simplifiée. Ces modules “plug’n’play” permettent ainsi aux entreprises et notamment aux TPE/PME de gagner du temps, de réduire leurs coûts et donc de réaliser des économies. Celles-ci peuvent ainsi déployer des programmes de sensibilisation à la cybersécurité, à l’échelle locale comme internationale, en quelques clics pour prémunir au mieux leurs données sensibles contre les cybermenaces.

En plus d’être facile à utiliser, cette offre clé en main offre aux entreprises la possibilité d’un déploiement de leur programme de sensibilisation à la sécurité en quelques clics seulement. Les programmes de sensibilisation se fondent sur un contenu de qualité qui est à la fois attrayant et véritablement efficace. Grâce à cette nouvelle offre, les professionnels de la sécurité peuvent désormais s’appuyer sur des campagnes de formation et des simulations de phishing prédéfinies pour gagner un temps précieux et optimiser l’utilisation de leurs ressources.

Les solutions Click & Launch, Champion comme Étoile, offriront de nombreux avantages aux organisations et à leurs employés, notamment :

•Un contenu facile à déployer – Il suffit de quelques minutes pour déployer chaque programme Click & Launch. Les organisations peuvent ainsi gagner beaucoup de temps et se consacrer au déploiement et au soutien de campagnes de formation étendues.

• Des modules de formation efficaces et ludiques – Les programmes de formation clé en main de Terranova Security intègrent des simulations de phishing réalistes ainsi que des exercices pour développer l’acculturation cyber des entreprises. Ils offrent ainsi aux collaborateurs de l’entreprise la possibilité de comprendre et donc de pouvoir appréhender au mieux les risques en faisant face à divers scénarios de d’attaque.

• Des expériences de formation de grande qualité – L’offre Click & Launch, qui s’appuie sur les autres produits de Terranova Security, est la démonstration de plus de vingt années d’expérience dans le secteur. Il en résulte une offre d’apprentissage très efficace, qui soutient les objectifs et les besoins des entreprises.

Cette offre multilingue se veut une solution abordable. Pour une approche encore plus directe, des services gérés peuvent être joints aux solutions Click & Launch.

Être un partenaire officiel de Terranova Security est à la fois simple et rentable. Les partenaires de Terranova Security ont accès à des solutions de sensibilisation à la sécurité fiables et performantes, à des programmes de formation complets et à une certification pour les partenaires, à des offres spéciales qui donnent accès à de nouvelles occasions, ainsi qu’à des outils et à des ressources conçus pour favoriser la croissance des entreprises.