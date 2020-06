Terranova Security

juin 2020 par Marc Jacob

Contact : Kareen Pate

Année de création : 2001

Activités : Terranova Security est un chef de file mondial et un partenaire de choix pour la formation en sensibilisation à la cybersécurité. Ses programmes de sensibilisation à la sécurité et de simulation d’hameçonnage ont formé plus de 10 millions d’utilisateurs.

L’entreprise est reconnue pour son contenu de qualité supérieure, son portfolio de formations et d’outils de communication multilingues, sa plateforme intuitive de sensibilisation à la sécurité et de simulation de phishing. Les entreprises continuent de tirer profit de la démarche en cinq étapes en sensibilisation à la sécurité de Terranova Security, qui propose une approche étape par étape, basée sur les faits, pour mettre en œuvre un programme de sensibilisation à la sécurité réussi.

Terranova Security travaille avec des entreprises et des équipes de sensibilisation à la sécurité à travers le monde pour concevoir des programmes qui contribuent à réduire considérablement le facteur de risque humain et prévenir les cyberattaques.

Description du produit phare pour 2020 :

Terranova Security propose une formation en sensibilisation à la sécurité adaptée aux appareils mobiles qui permet aux entreprises de former leurs utilisateurs sur n’importe quel appareil. Les utilisateurs peuvent accéder au contenu de la formation depuis leur smartphone, tablette, ordinateur portable ou ordinateur de bureau, ce qui leur donne la possibilité d’apprendre à l’aide de l’appareil et au moment qui convient le mieux à leur emploi du temps.

Ces améliorations soulignent l’engagement de Terranova Security d’offrir aux utilisateurs des options d’apprentissage flexibles, ainsi qu’un contenu amusant, engageant et plus efficace que les programmes de formation plus traditionnels, réservés aux ordinateurs. Tout le contenu est adapté et conçu pour une expérience d’apprentissage mobile, en bénéficiant d’une interface intuitive et facile à utiliser.

Notre contenu réactif pour mobile permet également aux utilisateurs de synchroniser leurs progrès de formation sur un profil unique accessible sur tous leurs appareils. En conséquence, le passage d’un appareil mobile à un ordinateur et vice versa est un processus transparent qui accélère leur élan d’apprentissage au lieu de le ralentir.

Adresse du site Internet : terranovasecurity.com/fr-fr

Services proposés sur ce site : Formation en sensibilisation à cybersécurité, Simulations de phishing, Formation sur la conformité et la gouvernance, Formation sur la protection des données personnelles, Sensibilisation au RGPD, Plateforme de cybersécurité, Outils de communication et de renforcement, Services gérés, Services professionnels et coaching en sensibilisation à la cybersécurité