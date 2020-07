Teradata développe ses offres de reprise après incident dans le cloud

juillet 2020 par Marc Jacob

Teradata annonce la disponibilité de son offre Disaster Recovery as a Service (DRaaS) sur les plateformes Teradata Vantage sur AWS et Teradata Vantage sur Azure. Teradata DRaaS est un service de reprise après incident standardisé pour lequel les clients sur site bénéficient d’un environnement géré par Teradata dans le cloud public. Il prêt à être mis en service à tout moment en cas de panne des systèmes analytique sur site. Grâce à l’automatisation, aux sauvegardes régulières et aux pratiques d’excellence du secteur, les clients bénéficient de délais de restauration garantis. Ils peuvent ainsi compter sur la continuité d’activité de leur environnement analytique à tout moment.

Dans un monde axé sur les données, l’analytique est un élément essentiel de l’activité. Pourtant, pour une grande partie des entreprises, l’accès à un environnement analytique secondaire fiable en cas d’indisponibilité du système principal, comme lors d’une faille de sécurité ou d’une coupure de courant localisée, ne fait pas partie des plans de continuité d’activité. Pour pallier ces situations, Teradata propose une offre DRaaS, fournissant aux clients sur site un environnement de cloud public prêt à être mis en service à la demande, de manière à garantir la poursuite des opérations en limitant au maximum les perturbations. Les solutions cloud de reprise après incident sont extrêmement rentables grâce à une utilisation réduite des ressources, correspondant principalement au stockage d’objets à faible coût pour les sauvegardes quotidiennes ou hebdomadaires et à une capacité de calcul en hibernation pour le système Vantage secondaire dans le cloud.

Teradata permet à ses nombreux clients sur site d’exploiter le cloud tout en accroissant l’utilité de leurs systèmes physiques ainsi que leur retour sur investissement. Les clients tirent ainsi parti de leurs investissements précédents en continuant d’utiliser ce qu’ils ont déjà acquis, tout en faisant leurs premiers pas dans le cloud avec des offres hybrides telles que celle-ci, qui s’étend à la fois sur site et dans le cloud.

De plus, l’offre DRaaS de Teradata utilise la même infrastructure de sauvegarde et de restauration (BAR) que celle utilisée par les clients sur site. De ce fait, il n’est pas nécessaire d’acquérir ou de s’adapter à une infrastructure supplémentaire, ce qui fait de cette offre une solution « plug and play ». Les clients sur site doivent simplement changer l’emplacement de destination de leurs sauvegardes quotidiennes ou hebdomadaires de reprise après incident pour le stockage d’objets dans le cloud géré par Teradata, soit sur Amazon S3 ou sur Azure Blob.

Disponibilité

Pour les clients disposant de systèmes Teradata sur site et utilisant également Dell EMC Data Domain et Veritas NetBackup, l’offre DRaaS de Teradata est désormais disponible avec l’infrastructure AWS ou Azure dans la plupart des régions AWS et Azure à l’international. Le lancement en production de fonctionnalités similaires s’appuyant sur l’infrastructure Google Cloud Platform est prévu en 2021. Les clients à la recherche d’une offre DRaaS clé en main encore plus complète sont invités à se tourner vers les options de reprise après incident gérée (MDR - Managed Disaster Recovery) de Teradata.