Teradata Vantage est disponible sur la marketplace de Microsoft Azure

janvier 2021 par Marc Jacob

Teradata annonce l’ouverture d’un nouveau mode d’acquisition de Teradata Vantage : la solution est désormais disponible sur la marketplace de Microsoft Azure, boutique en ligne qui fournit des applications et des services logiciels pour un usage sur Microsoft Azure, l’une des plateformes les plus productives et parmi les plus plébiscitées du secteur.

Les clients de Teradata qui souhaitent utiliser Vantage sur Azure – la plateforme cloud moderne qui unifie data warehouses, data lakes et analytique au sein d’un écosystème connecté unique – peuvent désormais s’abonner à Vantage sur Azure grâce à un accord préexistant avec Microsoft. En souscrivant à Vantage sur Azure via Microsoft Azure Marketplace, les clients peuvent prélever 100 % de leurs dépenses Teradata sur leur engagement Azure. Les achats effectués sur la marketplace de Microsoft Azure permettent également de simplifier les processus de facturation et d’obtention de la solution pour les clients communs de Teradata et Microsoft.

Vantage sur Azure est fourni « as-a-Service », afin que les entreprises puissent commencer à échelle réduite et faire évoluer le traitement et le stockage de manière souple et indépendante, uniquement lorsqu’elles en ont besoin. L’association de la flexibilité du modèle tarifaire et de la possibilité de choisir parmi les différentes versions de Vantage permet aux clients cloud Teradata de choisir les fonctionnalités et les performances analytiques exigées par leur activité.

Teradata Vantage est la plateforme analytique hybride multi-cloud qui simplifie l’écosystème grâce à une combinaison de l’analytique, des data lakes et des data warehouses. Grâce à l’évolutivité de Vantage à l’échelle des entreprises, celles-ci peuvent éliminer les silos et accéder, de manière plus efficace, à l’ensemble de leurs données pour obtenir une vision bien plus précise de leur activité.

La marketplace de Microsoft Azure est une boutique en ligne qui permet d’acquérir et de vendre des applications et des jeux de données premium de solutions logicielles as-a-Service (SaaS). Elle permet de connecter les entreprises qui sont à la recherche de solutions innovantes basées dans le cloud avec des fournisseurs qui ont développé des solutions prêtes à l’emploi.

Disponibilité

Teradata Vantage sur Azure est disponible via Microsoft Azure Marketplace dans le monde entier dès maintenant.