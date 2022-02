Tensions internationales et cyber attaques : Lettre ouverte à Monsieur le Premier Ministre

février 2022 par Frans Imbert-Vier, CEO d’UBCOM et Cyrille Elsen, DSI de SERENICITY

Le système de supervision bancaire européen a déjà appelé les banques européennes à renforcer leur vigilance face au risque d’escalade selon François Villeroy, gouverneur de la Banque de France. UBCOM accuse de son coté des détections sur ses sondes de plus de 90 000 flux malveillants en 24h, quand il en faisait d’état de 10 il y a quelques jours.

Frans Imbert-Vier, CEO d’UBCOM et Cyrille Elsen, DSI de SERENICITY, invitent dès maintenant, à qui peut le faire, de mettre à jour tous les systèmes possibles et surtout les Firewalls en effectuant désormais une surveillance heure par heure de ces équipements sensibles. Par ailleurs, minimiser les échanges et fortement recommandé ainsi que sensibiliser l’ensemble des salariés autour d’une vigilance accrue.

Dans une lettre ouverte au Premier ministre, UBCOM et SERENICITY exhortent le Premier ministre de lever le Secret Défense sur les fichiers de descriptions détenus par l’ANSSI et réservés aux Opérateurs d’Importance vitale (OIV) et Opérateurs de Services Essentiels. Ces fichiers nécessaires au renforcement des moyens de défense contre les attaques informatiques sophistiquées doivent être rendus accessibles à tous les acteurs de la cybersécurité agissant pour les entreprises françaises (TPME, ETI, Grand Groupe, collectivités, etc) qui en ferait la demande.

Dans la continuité de la dynamique instaurée par les campus cyber et suite au dernier communiqué de l’ANSSI indiquant que « la mise en œuvre des mesures de cybersécurité et le renforcement du niveau de vigilance sont essentielles », soutenez notre appel pour lever le Secret défense sur les fichiers Indicateurs de compromission (IOC) afin que tout le monde puisse en profiter.

Ensemble, protégeons notre cyberespace !