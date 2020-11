Tendances Cisco 2021 : Réinventer le développement du réseau : agilité, sécurité et résilience au cœur des stratégies

novembre 2020 par Cisco

Alors que la pandémie de covid-19 continue de perturber l’économie mondiale, la résilience des entreprises doit être fortifiée pour qu’elles puissent continuer de fonctionner et faire face aux éventuelles menaces. Ainsi, la technologie, et notamment le réseau, a un rôle majeur à jouer. Pourtant, la simple résilience du réseau qui fournit et maintient un niveau de service acceptable ne suffit plus. Aujourd’hui, les entreprises ont besoin de réagir rapidement, en toute sécurité et efficacement face à des perturbations prévues ou inattendues.

« La pandémie de covid-19 a été un évènement perturbateur pour les équipes en charge des réseaux. Même si certaines entreprises ont su y faire face et d’autres ont eu plus de difficultés, nous allons voir ces prochaines années une continuité dans les investissements liés au réseau notamment pour se préparer à d’éventuelles prochaines perturbations » explique Bruno Caille, CTO chez Cisco France. Dans ce contexte, et suite à l’étude Business Resilience Networking menée auprès de professionnels de l’informatique dans le monde, Cisco présente cinq grandes tendances que les RSI (Responsables Système d’Information) devraient prendre en compte pour soutenir les plans de résilience de leur organisation :

1. Étendre la sécurité du réseau aux collaborateurs en télétravail

Depuis le début de la pandémie, environ 4,7 fois plus d’employés sont en télétravail et l’enjeu principal des équipes IT lié à la mise en place d’un télétravail massif est la sécurité (65%). Ainsi, pour permettre le travail à domicile sécurisés, les équipes informatiques devraient adopter une partie ou la totalité des approches suivantes :

Mettre les VPN à l’échelle pour protéger les travailleurs à distance

Utiliser l’authentification multifactorielle (AMF) pour protéger les applications

Déployer un service d’accès sécurisé (SASE) pour aider à assurer la protection de l’accès au multicloud

2. Rendre les lieux de travail intelligents et fiables

Afin de se préparer à un retour au bureau sécurisé, les équipes réseaux mettent en place ou développent des dispositifs comme le déploiement de la visioconférence (62 %) ou des mesures de densité sociale qui permettent de garantir une distanciation effective (38 %). Dans ce contexte, voici quelques considérations selon Cisco pour faciliter le retour au bureau :

Réaliser un test du réseau pour être sûr que celui-ci fonctionne

Automatiser l’accès sécurisé par l’identité pour accéder aux services où que l’on soit

Renforcer la sécurité du lieu avec des analyses de localisation grâce au Wi-Fi existant

3. Mettre en place et faciliter les stratégies de multicloud

Les entreprises adoptent de plus en plus le modèle multicloud pour réduire les coûts, accroître la flexibilité, se protéger contre des défaillances majeures et répartir les risques. Pour garantir une expérience cohérente aux utilisateurs et aux équipes DevOps, il s’agit donc de mettre en place une stratégie de réseau multicloud proactive qui repose sur trois piliers principaux :

Workload : Adopter un modèle cloud pour simplifier les politiques, la sécurité et la gestion du workload des services dans les environnements informatiques

L’accès : Adopter les approches SD-WAN et SASE pour garantir un accès multicloud (y compris SaaS) sécurisé et cohérent aux utilisateurs et aux appareils sur les réseaux d’entreprise et publics, depuis n’importe où

La sécurité : Réduire le risque associé aux utilisateurs, aux appareils et aux applications répartis sur plusieurs services cloud et d’autres environnements informatiques

4. Automatiser les opérations

La pandémie a entraîné des fluctuations sans précédent pour les entreprises sur le nombre de clients, le trafic sur les applications, etc. Aujourd’hui, 50 % des professionnels des réseaux reconnaissent que l’automatisation des opérations est essentielle pour assurer la continuité du service et des performances en cas de nouvelles perturbations. Pour être résilientes, Cisco recommande aux équipes NetOps une approche progressive en automatisant :

Les tâches administratives répétitives

L’accès au réseau, l’embarquement et la segmentation pour une meilleure sécurité

La politique réseau au sein du centre de données de l’entreprise et vers le cloud

La segmentation multidomaine de bout en bout, basée sur le ZeroTrust

5. Exploiter l’intelligence artificielle dans l’analyse des réseaux

En utilisant des techniques d’analyse de réseau basées sur l’IA, les équipes NetOps parviennent à gérer un ensemble de problèmes beaucoup plus facilement, sur les réseaux d’entreprise traditionnels et les réseaux publics.

Cela permet également de :

Améliorer la précision de la détection automatisée

Identifier les modèles et les tendances et fournir des informations contextuelles qui accélèrent les actions proactives, correctives et préventives