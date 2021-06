Tenable s’associe à Deloitte pour sécuriser les environnements de production du Fortune 500

juin 2021 par Marc Jacob

Tenable® annonce un partenariat stratégique avec Deloitte pour accélérer et sécuriser la fabrication intelligente dans les environnements du Fortune 500. Tenable et Deloitte ont mis au point et implémenté des solutions de sécurité de niveau industriel pour aider les entreprises à comprendre, gérer et réduire les cyber-risques dans leurs environnements de production à travers le monde.

Selon une étude sur les usines intelligentes réalisée par Deloitte et Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation, 86 % des fabricants considèrent que les usines intelligentes seront le principal moteur de la compétitivité au cours des cinq prochaines années. Ces environnements modernes représentent une énorme opportunité commerciale, mais ils contribuent également à créer une surface d’attaque plus élargie et de convergence entre les anciennes technologies de l’information (IT) et les nouvelles technologies opérationnelles (OT). De plus en plus, les conseils d’administration et les dirigeants envisagent la sécurité OT comme une priorité absolue et un risque majeur pour l’entreprise. À ce titre, les usines intelligentes ont besoin d’un système de gestion des vulnérabilités stratégique et fondé sur le risque pour défendre et sécuriser les systèmes critiques pour l’activité et la sûreté.

L’’écosystème de Deloitte dédié à la fabrication intelligente, offre aux organisations plus de rapidité, d’envergure et de sécurité pour leurs initiatives de transformation numérique. En déployant Tenable.ot — la première solution unifiée du secteur pour la sécurisation des environnements IT/OT — dans le cadre d’un modèle de sécurité dès la conception (secure-by-design), les clients communs bénéficient d’une visibilité et d’un contrôle inégalés sur leurs environnements industriels convergents, grâce à une détection et une atténuation avancées des menaces capables d’identifier les points faibles, avant qu’une attaque ne se produise.

Outre les déploiements existants à travers le monde, Tenable.ot sera également présenté dans le cadre de l’initiative Smart Factory @ Wichita de Deloitte — une expérience immersive de 5 500 mètres carrés équipée des dernières avancées en matière d’usine intelligente — conçue pour démontrer comment les fabricants peuvent adopter la transformation numérique de manière sécurisée et évolutive. Dans les infrastructures qui ouvriront leurs portes cet automne, les clients communs découvriront la puissance que confère une vue unifiée et fondée sur les risques de leurs environnements IT et OT, leur apportant ainsi la visibilité, la sécurité et le contrôle nécessaires pour sécuriser l’industrie 4.0.