Tenable reconnu comme l’unique Customer’s Choice pour l’évaluation des vulnérabilités dans le Gartner Peer Insights™ de 2021

décembre 2021 par Marc Jacob

Tenable®, Inc. a été désigné Customer’s Choice dans le Voice of the Customer : Vulnerability Assessment Report du Gartner Peer Insights publié en novembre 2021.

Gartner considère que le marché de l’évaluation des vulnérabilités est constitué "des fournisseurs qui proposent des fonctionnalités permettant d’identifier, de catégoriser et de gérer les vulnérabilités. Ces dernières comprennent les configurations système non sécurisées ou les correctifs manquants, ainsi que d’autres mises à jour liées à la sécurité dans les systèmes connectés au réseau de l’entreprise par voie directe, à distance ou dans le cloud."

Selon Gartner, "les scores d’intérêt et d’adoption des fournisseurs par les utilisateurs sont basés sur trois facteurs, chacun ayant fait l’objet de la pondération d’un tiers : le volume d’évaluations, la volonté des utilisateurs à les recommander et la couverture du marché des évaluations par secteur, taille d’entreprise et région de déploiement. Un fournisseur doit atteindre ou dépasser le score moyen du marché en matière d’intérêt et d’adoption des utilisateurs pour se qualifier pour les quadrants de droite.”

Seuls les fournisseurs disposant de 20 avis publiés éligibles ou plus au cours de la période de soumission de 18 mois sont inclus. Les évaluations des utilisateurs finaux des entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions de dollars sont incluses dans la méthodologie.

Voici un échantillon des évaluations typiques que Tenable a reçues dans la catégorie Évaluation des vulnérabilités : "le service est excellent car il permet d’agir sur chaque vulnérabilité hautement prioritaire afin de gérer efficacement les risques et de mesurer les indicateurs clés de performance qui permettent un reporting de gestion facile" ; "La référence en matière de gestion des vulnérabilités dans l’industrie" ; "L’utilisation de Tenable.io pour la gestion des vulnérabilités pour plusieurs (26) comptes AWS dans une région différente nous a aidé à avoir une gestion complète des vulnérabilités et un audit de configuration sur la console unique. Nous sommes en mesure d’intégrer Tenable à la pipeline CI d’AWS pour préparer une image disque ".