Tenable nommé leader de la gestion du risque lié aux vulnérabilités par Forrester

septembre 2023 par Marc Jacob

Le rapport, qui classe les fournisseurs dans les catégories Leaders, Strong Performers, Contenders et Challengers, évalue les capacités de gestion des risques de vulnérabilité (VRM) des fournisseurs sur la base de 28 critères. Tenable est le mieux classé des 11 fournisseurs dans les catégories « Strategy » et « Current Offering », et le mieux placé dans la catégorie Présence sur le marché. Tenable a reçu la meilleure note possible (5,0) pour 14 critères différents, dont la vision, la roadmap et l’innovation.

Dans la catégorie "current offering", Tenable One Exposure Management Platform a reçu les notes les plus élevées (5) pour les critères suivants :

Types d’actifs permettant d’inclure de valeur en termes d’assets pour différentes équipes de remédiation au sein d’une entreprise typique.

Les types d’exposition qui prennent en charge le plus grande palette d’expositions liées aux CVE qui inclut les mêmes formules de priorisation, workflows de remédiation et expérience d’analyste

Exploitabilité avec des modèles de données supérieurs largement éprouvés. Fournit un leadership avisé en termes de calcul des activités potentielles sur les vulnérabilités non encore exploitées.

La modélisation des chemins d’attaque qui conduit en mode natif des simulations d’attaques non intrusives afin de mesurer la probabilité que des attaquants puissent contourner les protections en cours.

Out of the Box Reporting qui fournit toute une étendue d’informations sans personnalisation ni balise pour de nombreux niveaux de décisionnaires sur la marche à suivre.

La plateforme Tenable One Exposure Management Platform permet aux entreprises d’obtenir une visibilité complète sur l’ensemble de leur surface d’attaque - de l’infrastructure IT et OT aux applications Web, en passant par le cloud public et les systèmes d’identité. Elle permet aux clients d’anticiper les menaces, de perturber les chemins d’attaque, de prioriser les efforts de remédiation et de communiquer sur les cyber-risques afin de prendre de meilleures décisions.