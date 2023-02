Tenable nommé fournisseur de l’année par Ingram Micro

février 2023 par Marc Jacob

Tenable®, Inc. annonce sa nomination en tant que Fournisseur de l’année par Ingram Micro. Ce prix annuel célèbre le succès de plus de 30 organisations de fournisseurs axées sur le channel, qu’elles soient émergentes ou établies, dans plusieurs catégories de croissance technologique et commerciale, notamment la technologie, les marchés et les communautés.

Le programme Tenable Assure permet aux partenaires d’élaborer et de fournir plus facilement des programmes innovants de gestion de l’exposition aux risques, afin d’aider les clients à comprendre les données relatives aux vulnérabilités, à concentrer leurs efforts sur la prévention des attaques probables et à communiquer avec précision les cyber-risques afin de soutenir des performances commerciales optimales.

Tenable a été sélectionné par Ingram Micro parmi un ensemble croissant d’innovateurs technologiques de premier plan du channel informatique et a été récompensé pour son partenariat continu et son implication en matière d’engagement des partenaires, d’habilitation et d’exécution.