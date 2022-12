Tenable nomme Patricia Grant au poste de Chief Information Officer

septembre 2022 par Marc Jacob

Tenable®, Inc. annonce la nomination de Patricia Grant au poste de Chief Information Officer (CIO). En tant que leader de l’organisation informatique, Patricia Grant pilotera les activités liées à la transformation numérique, à l’innovation et à la modernisation, pour soutenir les objectifs commerciaux de l’entreprise.

Patricia Grant a consacré près de 30 ans dans l’industrie high-tech à construire, optimiser et diriger des transformations dans le domaine de l’informatique. Elle a rejoint Tenable après avoir travaillé chez ServiceNow, où elle était vice-présidente des opérations technologiques numériques et dirigeait de nombreuses initiatives de transformation pour les employés et les clients. Durant son parcours, Patricia Grant a mis en place le programme "Women in Tech", un groupe de mentorat interne dédié à l’autonomisation des femmes dans l’industrie, et a joué un rôle de mentor. Avant ServiceNow, elle a travaillé chez Symantec pendant 11 ans et chez PeopleSoft, une société Oracle, pendant près de neuf ans.