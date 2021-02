Tenable lance Tenable.ep

février 2021 par Marc Jacob

Tenable®, Inc. lance Tenable.ep, une plateforme tout-en-un du secteur pour la gestion des vulnérabilités basée sur le risque capable de s’adapter à l’évolution dynamique des besoins en traitement. Tenable.ep combine dans une plateforme unique les produits phare de l’entreprise : Tenable.io® Vulnerability Management, Tenable.io Web Application Scanning, Tenable.io Container Security et Tenable Lumin. De ce fait, les clients peuvent voir tous leurs assets et toutes les vulnérabilités dans un même dashboard, ainsi que des métriques clés pour les menaces, les exploits et la priorisation. Par ailleurs, le modèle de licence unique et flexible de Tenable.ep, basé sur les assets, permet aux équipes d’attribuer les licences de manière dynamique pour tous les types d’assets en fonction de l’évolution de leur environnement et de leur surface d’attaque spécifique.

Dans un contexte de transformation digitale et de recours au télétravail, il est essentiel de pouvoir déployer rapidement des assets modernes et de les connecter à l’environnement d’entreprise. Toutefois, des modèles tarifaires de la cyber-sécurité conçus pour l’informatique sur site peuvent obliger les entreprises à faire un choix et évaluer un type d’asset plutôt qu’un autre, ce qui entraîne des coûts supplémentaires fréquents pour évaluer des assets cloud ou des applications web. Avec Tenable.ep, le système de licence unique offre une flexibilité incomparable aux clients, qui peuvent adopter une approche globale, plutôt que fragmentaire, de la gestion des vulnérabilités. Qu’il s’agisse d’une application web, d’une instance cloud, d’une image de conteneur, d’un poste de travail à distance ou d’un serveur traditionnel, chaque asset a exactement la même valeur. La plateforme intègre également le déploiement illimité de scanners Nessus et d’applications web sans frais supplémentaires.

Tenable a fait ses preuves dans le domaine de l’innovation et peut placer la barre plus haut en ce qui concerne la cyber-sécurité. Avec Predictive Prioritization, Tenable a permis aux entreprises de faire évoluer leurs pratiques : il ne s’agit plus d’essayer de résoudre tous les problèmes à l’aide d’un score CVSS critique, mais d’adopter une approche basée sur le risque qui consiste essentiellement à corriger ce qui est le plus important. Avec Frictionless Assessment, la visibilité sur les assets cloud est devenue bien plus simple. À present, Tenable.ep réunit toutes ces innovations et facilite l’évaluation des assets disparates, ce qui permet une approche globale de la gestion des vulnérabilités.

Tenable.ep est maintenant disponible pour tous les clients actuels et futurs de Tenable.

Tenable continuera de proposer ses produits séparément.