Tenable identifie une grave vulnérabilité dans Microsoft Teams susceptible d’exposer des conversations et des fichiers confidentiels

juin 2021 par Tenable

Tenable divulgue les détails d’une vulnérabilité grave affectant Microsoft Teams, découverte par [Evan Grant de] l’équipe Zero-Day Research. En détournant la fonctionnalité PowerApps (un produit distinct utilisé dans Teams pour créer et exécuter des applications professionnelles personnalisées), les acteurs de la menace peuvent obtenir un accès permanent en lecture et en écriture aux e-mails, aux discussions Teams, à OneDrive, à Sharepoint et à divers autres services de l’utilisateur cible, par l’intermédiaire d’un onglet Microsoft Teams malveillant et de flux Power Automate.