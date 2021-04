Tenable finalise l’acquisition d’Alsid et lance Tenable.ad pour sécuriser les environnements Active Directory

avril 2021 par Marc Jacob

Tenable Holdings, Inc. a finalisé l’acquisition d’Alsid SAS le 26 avril 2021. Cette acquisition combine les atouts complémentaires de deux innovateurs en matière de cybersécurité et marque une étape importante dans la vision de Tenable, qui consiste à aider les entreprises à comprendre et à réduire les cyber-risques sur l’ensemble de leur surface d’attaque. Aujourd’hui, Tenable annonce également la disponibilité de Tenable.ad, une nouvelle solution s’appuyant sur la technologie d’Alsid pour sécuriser les environnements Active Directory et ainsi couper l’un des chemins d’attaque les plus fréquemment utilisés par les cybercriminels, quel que soit le niveau de sophistication de leurs opérations.

Selon Frost & Sullivan, Active Directory est utilisé par 90 % des entreprises du Fortune 1000 comme principale méthode d’authentification et d’autorisation. Son caractère omniprésent fait d’Active Directory un vecteur d’attaque de choix pour les acteurs malveillants qui en exploitent les erreurs de configuration pour augmenter leurs privilèges et se déplacer latéralement dans les systèmes de leurs victimes. Ce risque n’a jamais été aussi important qu’aujourd’hui, avec la généralisation du travail à distance et l’omniprésence des terminaux personnels dans les systèmes d’entreprise. Active Directory joue un rôle essentiel dans la gestion de l’authentification unique (SSO) et du niveau d’accès accordé aux utilisateurs une fois authentifiés.

Grâce à la solide expertise d’Alsid en matière de sécurisation d’Active Directory, Tenable se dote d’une stratégie nouvelle et innovante pour contrer les cyber-attaques. La solution de gestion de vulnérabilités de Tenable, leader sur le marché, permet aux entreprises d’anticiper les vulnérabilités qu’un attaquant pourrait exploiter afin de pénétrer dans leurs systèmes. En complément, Tenable.ad permet aux utilisateurs de repérer et de corriger les faiblesses de leur Active Directory et ainsi d’empêcher les attaquants de se déplacer après cette première étape. La solution permet en outre de détecter les attaques en cours en temps réel, sans qu’il soit nécessaire de déployer d’agents ou d’utiliser des comptes à privilèges. Tenable.ad est une solution SaaS (Software-as-a-Service) avec une option de déploiement sur site et est dès à présent disponible. Découvrez-en davantage sur Tenable.ad.

Selon les termes de l’accord, Tenable a acquis Alsid pour un prix d’achat total d’environ 98 millions de dollars en espèces, sous réserve des ajustements habituels du prix d’achat.