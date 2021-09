Tenable et Splunk lance une solution de sécurisation d’Active Directory et des environnements IT/OT convergents

septembre 2021 par Marc Jacob

Tenable Holdings annonce une extension de son partenariat stratégique global avec Splunk, fournisseur de la plateforme Data-to-Everything pour la sécurisation des Active Directory et les environnements OT convergés. Les intégrations nouvellement publiées et mises à jour pour Tenable.ad et Tenable.ot permettent aux clients communs d’identifier et de corriger les faiblesses de sécurité de leurs systèmes les plus ciblés et de grande valeur.

Grâce à la nouvelle intégration de Tenable.ad et de Splunk, les clients peuvent visualiser leurs mauvaises configurations et leurs faiblesses de sécurité de l’Active Directory directement dans l’interface Splunk. Cette fonctionnalité permet aux entreprises d’exploiter les mauvaises configurations d’Active Directory et les indicateurs d’exposition et d’attaque trouvés dans Tenable.ad pour mieux corréler les événements et renforcer leurs enquêtes sur les incidents.

En outre, l’intégration de Tenable.ot permet d’ajouter le produit dans Tenable Add-on et Tenable App for Splunk, ce qui donne aux clients la possibilité de synchroniser les informations sur les vulnérabilités, de hiérarchiser les mesures correctives et d’afficher le dernier résumé des vulnérabilités pour une machine. Finalement, cette fonctionnalité rationalise les flux de travail de réponse aux vulnérabilités dans les environnements IT/OT convergents, permettant aux équipes d’économiser un temps et des ressources. Les clients peuvent également tirer parti du système d’évaluation de la priorité des vulnérabilités (VPR) de Tenable directement dans l’interface Splunk pour afficher, trier et répondre plus rapidement aux vulnérabilités les plus critiques pour l’entreprise.

Ces dernières intégrations sont actuellement disponibles gratuitement pour les clients de Tenable.ot et Tenable.ad et complètent l’intégration existante avec Tenable.sc et Tenable.io.