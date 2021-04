Tenable et HCL BigFix s’associent pour exploiter les informations basées sur les risques pour accélérer les processus de correction des vulnérabilités

avril 2021 par Marc Jacob

Tenable Holdings, Inc. annonce la conclusion d’un partenariat stratégique avec HCL BigFix®, une plateforme de gestion des terminaux leader sur le marché, afin d’exploiter les informations fondées sur les risques tout au long du cycle de vie de la correction des vulnérabilités, depuis l’évaluation et la hiérarchisation jusqu’à la correction effective. Le partenariat s’accompagne d’une nouvelle intégration entre Tenable.sc™, pour la gestion des vulnérabilités sur site, et l’application « Insights for Vulnerability Remediation » de HCL BigFix, afin d’identifier et de corréler instantanément les vulnérabilités, de les hiérarchiser en fonction du niveau de risque et d’agir rapidement pour réduire les délais de correction.

L’intégration apporte une solution au problème des processus manuels inefficaces et cloisonnés gérés par les équipes de sécurité et des opérations IT, et qui sont susceptibles de laisser des vulnérabilités à haut risque sans correctif pendant une période excessive. Les clients communs peuvent désormais exploiter les technologies prédictives de Tenable directement dans HCL BigFix, afin d’identifier et de hiérarchiser les vulnérabilités les plus critiques pour l’entreprise, qui doivent être traitées en priorité. Ces données sur les vulnérabilités sont ensuite automatiquement mises en corrélation avec la dernière version de correctif recommandée, ce qui réduit le délai de correction. Les clients communs bénéficient également du plus vaste ensemble de capacités de correction du secteur proposé par HCL BigFix, tant en termes de systèmes d’exploitation pris en charge, que de bibliothèques de plus d’un demi-million de Fixlets d’automatisation de la correction.

L’intégration est à présent disponible pour Tenable.sc.