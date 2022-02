Tenable enrichit Tenable.cs pour proposer une plateforme de sécurité des applications cloud-native

février 2022 par Marc Jacob

Avec Tenable.cs les entreprises peuvent détecter et corriger les erreurs de configuration de l’infrastructure cloud au niveau de toutes les phases du cycle de développement logiciel (conception, build et runtime) pour éviter qu’une configuration non sécurisée ou que des vulnérabilités exploitables n’atteignent la phase de production. Tenable.cs sécurise l’infrastructure as code (IaC) avant le déploiement, assure une posture de sécurité lors du runtime et garantit la cohérence en synchronisant la configuration entre le runtime et l’IaC. L’IaC demeure la seule source de confiance, et élimine ainsi le recours à des processus complexes et manuels. La solution comprend également des fonctionnalités telles que Frictionless Assessment et Nessus Vulnerability Assessment pour les charges de travail cloud, ainsi que la fonctionnalité Container Security qui permet de vérifier que les hôtes cloud et les images de conteneur sont exempts de vulnérabilités sans qu’il soit nécessaire de gérer des plannings de Scan, des informations d’identification ou des agents.

Tenable.cs est entièrement intégré à Tenable.ep, la plateforme de Cyber Exposure complète de Tenable. Avec cet ajout, Tenable offre une solution de sécurité end-to-end intégrée et une image complète des cyber-risques sur la surface d’attaque moderne grâce à une visibilité unifiée sur le code, les configurations, les assets et les charges de travail. Les entreprises peuvent déterminer le cyber-risque encouru par leurs ressources Cloud, de même que les autres assets tels que les assets IT, les applications web et les conteneurs web. Tenable.ep aide les entreprises à déterminer le cyber-risque dans le contexte global de leur activité, grâce à une visibilité et un reporting holistiques, un workflow unifié et des analyses avancées qui concourent à aider les utilisateurs à évaluer et prioriser ce qui compte le plus pour leur entreprise.

Les données de Tenable.cs sont également entièrement intégrées dans Tenable.io pour fournir des vues unifiées des assets et des vulnérabilités. Les entreprises peuvent disposer de fonctionnalités clés, telles que l’analyse de la Cyber Exposure des clouds et autres assets, la recherche et le filtrage avancés avec métabalisage, le reporting rationalisé, le contrôle d’accès complet en fonction du rôle et l’authentification unique pour plus de facilité d’accès.

Tenable.cs est disponible en tant que solution autonome, comme composant de Tenable.io et comme composant de Tenable.ep.