Tenable élu fournisseur de l’année par Ingram Micro

novembre 2021 par Marc Jacob

Tenable®, Inc. annonce sa nomination en tant que Fournisseur de l’année par Ingram Micro Inc. Ce prix annuel célèbre le succès de une vingtaine d’entreprises fournisseurs axées sur le channel, qu’elles soient émergentes ou établies, dans plusieurs catégories telles que la technologie, les marchés et les communautés. La remise des prix a eu lieu en octobre 2021 lors de l’événement virtuel Marketing Experience 2022 d’Ingram Micro.

Micro. Nous nous réjouissons de la poursuite de notre alliance stratégique." En tant qu’entreprise axée sur le channel, l’engagement et l’investissement de Tenable envers ses partenaires font partie intégrante de la réponse à l’évolution du paysage des menaces et de la réalisation de sa mission de sécurité holistique. Le programme de partenariat Tenable™ Assure permet aux partenaires de distribution de créer et de fournir plus facilement des solutions innovantes pour aider les clients à tout détecter, à prévoir ce qui est important et à agir pour réduire les risques.

En puisant dans le portefeuille de marques de fournisseurs le plus complet du secteur, l’équipe d’Ingram Micro a sélectionné 30 lauréats du prix Fournisseur de l’année dans le cadre de la 2022 Marketing Experience. En remportant ce titre, Tenable est reconnu par Ingram Micro pour son engagement inébranlable envers le channel et son excellence à tous les niveaux d’engagement, d’habilitation et d’exécution.