Tenable élargit le support de ServiceNow

décembre 2020 par Marc Jacob

Tenable® annonce la prise en charge de la version Paris de la Now Platform® proposée par ServiceNow par le biais de l’intégration des applis Tenable 3.0 et des workflows de réponse aux vulnérabilités (VR — Vulnerability Response) et de gestion des services informatiques (ITSM — Information Technology Service Management). En rationalisant les processus d’évaluation et de remédiation dans les programmes de gestion des vulnérabilités basée sur le risque, cette intégration permet aux entreprises de consacrer moins de temps et de précieuses ressources à l’identification, à la priorisation et à la remédiation des vulnérabilités à haut risque.

Les technologies prédictives développées par Tenable et ServiceNow permettent aux équipes IT et Sécurité d’identifier et remédier efficacement aux problèmes de sécurité en fonction des niveaux de vulnérabilité et de criticité des actifs. Les entreprises peuvent directement utiliser le classement Vulnerability Priority Rating (VPR) de Tenable au sein de l’application ServiceNow Vulnerability Response afin de visualiser, trier et filtrer la priorité de remédiation pour chaque faille en fonction du risque qu’elle représente pour l’entreprise. Les utilisateurs de Tenable Lumin™ ont la possibilité d’associer cette fonctionnalité à l’évaluation de la criticité des actifs (ACR — Asset Criticality Rating) pour comprendre l’importance que revêt l’actif touché pour l’entreprise. Une fois les vulnérabilités identifiées et corrigées, les équipes IT et Sécurité peuvent réévaluer automatiquement les actifs pour valider les problèmes résolus et ainsi créer un processus complet de remédiation en boucle fermée.

De nombreux clients communs peuvent également tirer parti du moteur d’identification et rapprochement (IRE — Identification and Reconciliation Engine) de ServiceNow pour standardiser le processus de création et de mise en correspondance des actifs, ce qui améliore la qualité globale des données et accélère le déploiement des configurations. Pour leur part, les équipes IT et Sécurité réduiront le temps passé et économiseront leurs ressources en utilisant le moteur IRE pour créer et mettre en correspondance les actifs découverts par Tenable dans leur base de données de gestion des configurations (CMDB) ServiceNow.

La prise en charge des versions Orlando et Paris de la Now Platform® est immédiatement disponible pour les utilisateurs de Tenable.io® et Tenable.sc™ sur la ServiceNow Store.