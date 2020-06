Tenable découvre des vulnérabilités qui permettent un accès illimité au système d’exploitation depuis Plex Media Server l’alternative à Netflix

juin 2020 par Tenable

Ce matin, l’équipe de chercheurs de Tenable a annoncé avoir découvert trois vulnérabilités dans Plex Media Server qui pourraient permettre aux cybercriminels d’obtenir un accès illimité via du phishing au système d’exploitation et de télécharger des albums multimedia privés.

L’application Plex, qui a été qualifiée d’alternative à Netflix et qui est devenue de plus en plus populaire durant le confinement, permet aux utilisateurs de diffuser leurs propres media et de partager des bibliothèques personnelles entre amis. Si les trois vulnérabilités sont exploitées ensemble, le cybercriminel pourrait obtenir un accès illimité au système d’exploitation et accéder à n’importe quel fichier, pivoter vers d’autres machines du réseau ou installer des portes dérobées. Aux niveaux les plus bas, l’exploitation pourrait lui permettre d’accéder à tous les media, y compris les vidéos et photos personnelles, sur le serveur de la victime, puis d’accéder au système d’exploitation sous-jacent.

Plex a publié des correctifs et / ou des mesures d’atténuations pour toutes les vulnérabilités, et Tenable a publié des plugins pour détecter les instances vulnérables de Plex Media Server. Plus d’information sur ces découvertes sont disponibles sur le blog [1]. Vous trouverez ci-dessous le détail de chaque vulnérabilité :

* CVE-2020-5742 - Les utilisateurs de Plex peuvent partager leurs propres media, mais si les utilisateurs reçoivent un lien pour accéder à ceux de quelqu’un d’autre, ils ne peuvent pas toujours déterminer s’ils se connectent à leur propre serveur ou à celui du cybercriminel via un lien de phishing. Si l’utilisateur se connecte via le lien, le hacker peut faire des demandes au serveur de la victime et télécharger des fichiers tels qu’un album photo privé. * CVE-2020-5741 - Après avoir exploité avec succès la vulnérabilité précédente, le pirate informatique peut alors exécuter du code arbitraire à distance sur une machine Windows afin d’obtenir les mêmes privilèges que le serveur multimedia, puis pivoter vers d’autres machines du réseau ou installer des portes dérobées. * CVE-2020-5740 - Cette faille locale d’élévation de privilèges permet aux cybercriminels d’élever leurs privilèges au plus haut niveau, en obtenant un accès illimité au système d’exploitation Windows sous-jacent pour accéder à tous les fichiers.