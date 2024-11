Tenable commente l’exposition des données personnelles des employés d’Amazon suite à une faille de sécurité chez un fournisseur tiers via MOVEit

novembre 2024 par Scott Caveza, Research Engineering Manager chez Tenable

« Les conséquences des attaques MOVEit Transfer, orchestrées par le groupe CLOP, continuent de se manifester aujourd’hui. Alors que certains rapports estiment que près de 2800 organisations ont été touchées, des millions de personnes à travers le monde en subissent les impacts. La mise en vente récente de données d’Amazon par un vendeur nommé Nam3L3ss sur BreachForums rappelle l’ampleur des dégâts. Un an après les attaques CLOP, nous continuons de découvrir de nouvelles entreprises affectées. Dans ce contexte, il est impératif que les organisations évaluent attentivement la manière dont elles stockent et partagent leurs données, ainsi que les services tiers qui y ont accès, afin de réduire les risques et de protéger leurs actifs les plus sensibles. »