Tenable classé numéro un mondial du marché de la gestion de vulnérabilité par IDC

juin 2020 par Marc Jacob

Tenable®, Inc. a annoncé avoir été classée numéro un de la gestion des vulnérabilités en termes de parts de marché pour 2019, d’après le rapport d’IDC intitulé Worldwide Device Vulnerability Management Market Shares, 2019 : Finding the Transitional Elements Between Device Assessment Scanning and Risk-Based Remediation (doc. nº US46284720, mai 2020).

Selon le rapport, Tenable est le numéro un mondial en termes de parts de marché et de bénéfices pour 2018 et 2019, et sa croissance est deux fois plus rapide que celle de son plus proche concurrent. Le rapport d’IDC sur les parts de marché attribue le succès de Tenable à l’innovation ciblée menée par l’entreprise et à ses investissements permanents destinés à fournir la meilleure plateforme pour entreprise de gestion des vulnérabilités :

• Tenable Lumin™, véritable solution innovante unique en son genre, permet aux entreprises de convertir des données techniques en information métier en visualisant, en analysant, en mesurant et en comparant le risque de cybersécurité au regard d’autres indicateurs de risque clés.

• Le rôle de pionnier de Tenable en matière de recherche sur les vulnérabilités de type « zero-day », associé à un cycle de lancement rapide des plugins pour remédier aux failles récemment découvertes, renforce ses capacités de détection et aide ses clients à trouver et à corriger les vulnérabilités de manière plus rapide et plus précise. Tenable fait état de la plus grande bibliothèque de CVE (Common Vulnerabilities Exposure) parmi les fournisseurs de solutions de gestion des vulnérabilités et a découvert plus de 100 « zero-day » en 2019.

• L’acquisition, par Tenable, du leader de la sécurité industrielle, Indegy, a permis d’associer deux pionniers de la gestion des vulnérabilités IT et de la cybersécurité industrielle pour donner naissance à Tenable.ot™, la première solution du secteur à proposer une vue unifiée, basée sur les risques, de la sécurité des infrastructures IT et OT.

• Les capacités de surveillance passive et les capteurs de collecte de données de Tenable, leaders sur le marché, offrent une visibilité globale unique dans les environnements informatiques modernes, y compris l’IT, le cloud et l’OT.