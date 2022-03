Tenable annonce un nouveau programme de certification

mars 2022 par Marc Jacob

Le programme de certification permet d’acquérir des connaissances approfondies sur les outils de gestion des vulnérabilités pour mieux gérer les expositions aux différents risques. Une fois la certification obtenue, les participants pourront mettre en avant cette certification sur leur CV et leurs réseaux sociaux.

Le processus de formation comprend un examen théorique (120 minutes), suivi d’un examen pratique de (240 minutes), au cours duquel l’étudiant devra démontrer ses compétences, ses capacités et ses connaissances dans un environnement réel. La participation au programme de formation est une excellente préparation aux examens. Les cours sont animés par un instructeur et portent sur le déploiement, la configuration et l’utilisation opérationnelle des produits. En plus des cours, les participants bénéficieront d’exercices pratiques en laboratoire pour une application concrète.