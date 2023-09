Tenable annonce son intention d’acquérir la société Ermetic

septembre 2023 par Marc Jacob

Tenable annonce son intention d’acquérir la société Ermetic, basée à Tel-Aviv, pour environ 240 millions de dollars en espèces et 25 millions de dollars en actions restreintes et RSU, sous réserve des ajustements usuels du prix d’achat. Cette acquisition renforcera la position de Tenable sur le marché de la sécurité dans le cloud et aidera les entreprises à unifier la visibilité, l’évaluation et la remédiation au niveau de l’infrastructure et des identités, à la fois dans le cloud et sur site.