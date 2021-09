Tenable annonce son intention d’acquérir Accurics

septembre 2021 par Marc Jacob

Tenable Holdings annonce qu’elle avait conclu un accord définitif pour acquérir Accurics, Inc. (« Accurics »), un pionnier de la sécurité dans le cloud pour les équipes DevOps et de sécurité. Accurics permet la détection et l’atténuation des risques programmatiques dans l’infrastructure as-a-Code (IaC) avant même que tout soit provisionné. Une fois cette acquisition réalisée, les solutions de Tenable apporteront une évaluation holistique et la remédiation automatisée des violations de politiques et des brèches, avant le provisionnement de l’infrastructure et tout au long de son cycle de vie.

L’IaC offre aux organisations un puissant avantage concurrentiel en améliorant l’efficacité des opérations à l’échelle. En s’appuyant sur la philosophie GitOps et en s’intégrant de manière transparente aux outils et aux flux de travail des développeurs, Accurics permet aux équipes de sécurité d’évaluer et de sécuriser l’infrastructure avant son déploiement et pendant son exécution.

Après la finalisation de l’acquisition, Tenable et Accurics présenteront une approche complète du cycle de vie de la gestion moderne des risques, en s’appuyant sur l’IaC pour résoudre les problèmes de tout environnement cloud, avant qu’ils n’exposent l’entreprise à des risques. Accurics aide les entreprises à gérer les risques tout au long du cycle de vie et de la chaîne d’approvisionnement, au cours du développement et de l’exécution, et fournit des correctifs dans le code afin de garantir que les risques soient corrigés rapidement avec une charge minimale pour les experts en sécurité.

L’offre d’entreprise d’Accurics analyse de manière transparente l’infrastructure-as-a-code à la recherche de mauvaises configurations et surveille les failles de l’infrastructure cloud provisionnée. Les entreprises pourront sécuriser ce qu’elles construisent et innover en toute confiance grâce aux capacités accrues de remédiation d’Accurics, qui génère du code pour résoudre les violations de politiques et atténuer les risques de sécurité. L’acquisition élargit la stratégie de Tenable en matière de cloud computing, en aidant les entreprises à sécuriser l’ensemble de leurs piles de cloud computing, tant au moment de la conception qu’au moment de l’exécution. Une fois l’acquisition réalisée, les solutions d’Accurics s’intégreront à Tenable.io® Container Security, une solution leader sur le marché intégrant la sécurité dans le DevOps, Frictionless Assessment, qui supprime le besoin d’agents ou d’analyses pour offrir une visibilité et une évaluation continues des actifs du cloud, et Tenable.io web Application Scanning, qui offre une analyse de vulnérabilité simple, évolutive et automatisée pour les applications web.

Accurics a également développé Terrascan, un puissant outil open-source pour le DevOps, qui compte aujourd’hui 200 000 téléchargements et est devenu un élément fondamental des pratiques IaC dans le cloud.

Selon les termes de l’accord, Tenable va acquérir Accurics pour un prix d’achat total d’environ 160 millions de dollars en espèces, sous réserve de certains ajustements habituels du prix d’achat. L’acquisition devrait être finalisée à la fin du troisième trimestre ou au début du quatrième trimestre 2021, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.